Maltempo, spettacolare Shelf Cloud risale lo Stretto di Messina e inizia la tempesta | FOTO LIVE

Un violento temporale sta colpendo lo Stretto di Messina, con pioggia torrenziale, vento impetuoso e freddo improvviso. La temperatura, che a Reggio Calabria alle 10:30 era di +21°C, è crollata a +14°C durante la forte pioggia in atto e sta continuando a diminuire. Spettacolare la Shelf Cloud immortalata proprio da Reggio Calabria verso Sud, prima dell’arrivo del temporale.

La Shelf Cloud è ben visibile anche dalle immagini satellitari e si nota come risalga lo Jonio verso lo Stretto, provocando forte maltempo su catanese, messinese e reggino:

I forti temporali che, a fasi alterne, da ieri pomeriggio stanno colpendo Calabria e Sicilia stanno provocando accumuli pluviometrici impressionanti: in Calabria spiccano i 130mm di Roccella Jonica e i 63mm di Corigliano Calabro; in Sicilia i 126mm di Piano Provenzana (Etna Nord) ma anche i 75mm di Noto. E il maltempo continua.

