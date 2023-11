Maltempo, nuovi temporali tra Prato e Pistoia: Contesora e Freddana al primo livello di guardia a Lucca

MeteoWeb

Forti temporali tornano a spostarsi tra Prato e Pistoia lungo le aree alluvionate. Altri nuclei temporaleschi sono attivi tra Senese e Grossetano, ma anche a sud di Roma e su Benevento. I dati pluviometrici più rilevanti delle ultime 24 ore in Toscana indicano: 58mm a Boscolungo, 56mm a Pescia, Campagrina, 54mm ad Acquerino, Gabbro, 51mm a Melo, Fornovolasco, Piaggione, 50mm a San Pietro a Marcigliano, Vagli di Sotto, 49mm a Pracchia, Aquilea, 46mm a Montecatini Terme, 40mm a Livorno.

“Al momento temporali su Pistoia, Prato, Firenze, Arezzo e Grosseto. Nelle prossime tre ore, permangono condizioni di instabilità favorevoli a rovesci e temporali sparsi, in particolare sulle zone interne centro-settentrionali. Cumulati massimi puntuali fino a 20-30mm, con intensità orarie fino a 20mm/h”, segnala sui social il Presidente della Toscana, Eugenio Giani. “I livelli del Contesora e Freddana a Lucca hanno raggiunto il primo livello di guardia. Al momento sotto il primo livello tutti gli altri corsi d’acqua della Toscana”, aggiunge Giani.

