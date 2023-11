Maltempo Toscana: esonda torrente a Seano, esondazioni anche a Prato e Campi Bisenzio | VIDEO

MeteoWeb

La situazione si fa sempre più critica in Toscana, colpita da piogge incessanti che stanno facendo aumentare i livelli dei corsi d’acqua. Temporali stazionari sulla Valdera pisana, vicino Livornese, nord-ovest Fiorentino e Pratese, dove insistono da ore forti piogge con diffusi allagamenti. Localmente si toccano i 130mm in 3 ore. A Seano, in provincia di Prato, è esondato il torrente Furba ed è in corso assistenza alla popolazione da parte dei Vigili del Fuoco. Tutti i cittadini sono esortati a salire ai piani alti. Il Comune di Carmignano ha diramato un’allerta per i cittadini per la piena del Furba.

Paura e tensione tra gli abitanti del paese di Seano: il carico di acqua si è unito a quella che non defluiva dalle fognature e ci sono stati allagamenti nelle strade dell’abitato. Allagamenti nella stessa città di Prato mentre nel comune di Carmignano ci sono oltre quattro famiglie costrette ad abbandonare le abitazioni, soprattutto al confine con Quarrata. Molte persone che hanno acqua ai piani terra, hanno cercato rifugio ai piani superiori degli edifici. L’Ombrone Pistoiese sta inoltre abbassando il suo livello grazie a una cassa di espansione aperta nel quartiere pratese di Iolo. Sempre per abbassare il livello dell’Ombrone, riferiscono le varie amministrazioni comunali, sono entrate in funzione le pompe del Consorzio Medio Valdarno a Castelletti (Signa), dove sono state accese tre pompe idrovore su sette.

Tra i fiumi, il Bisenzio dentro Prato ha superato il primo livello, lo Stella a Quarrata ha superato il primo livello, il Marina a Calenzano ha quasi raggiunto il secondo. Il Comune di Campi Bisenzio (Firenze) informa che il Bisenzio sta rompendo gli argini. Il Bisenzio ha esondato in due punti dell’abitato, a Ponte alla Rocca, nel centro storico, e a Ponte a Capalle. Il sindaco Andrea Tagliaferri ha firmato ordinanza di chiusura delle scuole e di interruzione delle attività e ha invitato i cittadini a recarsi ai piani alti degli edifici. Il fiume ha superato i livelli di guardia nei due punti ed esce lentamente all’esterno. “Non scendete in strada. Non circolate con l’auto, chi può raggiunga i piani alti delle case“, afferma sui social il Presidente della Toscana, Eugenio Giani. Video postati sui social dagli abitanti mostrano la corrente limacciosa del Bisenzio e le acque fangose nelle strade. Nel centro storico, le strade sono strette e il livello si è alzato rapidamente. Auto in sosta vengono trascinate via. Mobili, suppellettili, oggetti portati dalla piena galleggiano e sbattono su muri, lampioni, edifici.

Il Sindaco di Prato, Matteo Biffoni, comunica ai cittadini: “situazione estremamente critica, esondati Vella e Bardena, irraggiungibili le zone nord della città. State ai piani alti. Non uscite di casa”.

Inoltre, si registrano disagi sul Tora ad Acciaiolo oltre il livello. L’Ombrone pistoiese è al momento in diminuzione quasi sotto al primo livello di guardia. Il Magra a Villafranca è al momento stazionario alla seconda soglia, date le piogge previste è probabile attendersi ulteriori incrementi. Il sindaco di Vernio, Giovanni Morganti, ha firmato un’ordinanza per la chiusura domani di tutte le scuole e informa che “si sono verificati alcuni allagamenti e il protrarsi dell’allerta arancione non garantisce una situazione di normalità per domattina”.

Il Comune di Prato ha deciso di aprire il Centro Operativo Comunale della Protezione Civile per monitorare il maltempo che ha portato alla chiusura dei sottopassi cittadini e delle piste ciclabili che corrono lungo il Bisenzio e i torrenti. Molte le strade con tratti allagati per i quali il comune “raccomanda la massima attenzione alla guida e solo per spostamenti necessari”. Le squadre della Protezione Civile sono tutte attivate per il monitoraggio dei corsi d’acqua. Oltre al Bisenzio e all’Ombrone viene monitorato tutto il reticolo minore di fossi e torrenti.

Forte maltempo anche in provincia di Firenze. La Protezione Civile Sesto Fiorentino raccomanda: “non mettetevi in viaggio, salite ai piani elevati e mai scendere sotto il livello stradale (cantine, garage, ecc.), in auto evitate sottopassi. Sono attese piogge molto abbondanti nelle prossime ore che potrebbero provocare allagamenti e far innalzare i livelli dei corsi d’acqua. Massima cautela! Tutte le squadre sono sul territorio per risolvere le criticità. In caso di emergenza chiamare immediatamente il 112 e non utilizzare canali social o secondari”.

Un forte temporale staziona nella zona di valle Benedetta e Castellaccio, nel comune di Livorno. “Il livello dei rii dopo la pioggia si è subito alzato tantissimo. Ci sono alcuni rii che sono al limite, perché ha fatto in un’ora e mezzo oltre 100mm”, scrive su Facebook il sindaco di Livorno, Luca Salvetti. “Partono i banditori e avvertono le persone di stare lontano dai corsi d’acqua e di spostarsi a piani alti delle case”, aggiunge Salvetti. La Protezione Civile ha aperto il Centro Operativo Comunale di Livorno. In monitoraggio continuo i rii. “Già lanciato l’allerta alla popolazione, si raccomanda a tutti la massima prudenza”, fa sapere il Comune.

Evacuate 3 famiglie Montignoso

Tre famiglie sono state evacuate dalle loro case a Montignoso (Massa Carrara) per il maltempo. Il sindaco Gianni Lorenzetti, spiega che si tratta di otto persone, fra cui anziani e minori. Sempre a Montignoso, una frana ha interrotto la strada SP1 a Corsanico. Domani mattina, i tecnici della Provincia effettueranno un sopralluogo per valutare la situazione e pianificare le operazioni di ripristino. Disagi alla viabilità per il maltempo nel pomeriggio anche tra Pontremoli e Aulla. La viabilità della SS62 della Cisa nel tratto di competenza del Comune di Aulla è stata ripristinata dopo l’intervento di Anas. Sempre ad Aulla, Ufficio tecnico e Protezione Civile stanno verificando diverse piante che si sono pericolosamente inclinate a causa del forte vento delle ultime ore. Sotto osservazione i livelli del fiume Magra, con attualmente le idrovore di Aulla in funzione sul fiume. Domani scuole chiuse a Pistoia. Il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi ha firmato l’ordinanza. Chiuse anche le scuole di Quarrata, Agliana, Montale, Serravalle Pistoiese.

Maltempo, Toscana in ginocchio per gli allagamenti

Giani: “criticità rilevante, non mettetevi in viaggio”

Un quadro di “criticità rilevante” con numerosi interventi in corso a fronte di allagamenti, frane e smottamenti causa temporali. È il quadro che emerge al termine della riunione dell’unità di crisi della Protezione Civile della Toscana con le Province, la Metrocittà di Firenze, le prefetture e i Vigili del Fuoco. La forte linea temporalesca, specifica il presidente della Regione, Eugenio Giani, persiste da Livorno all’Alto Mugello con disagi che solcano l’intera Toscana; sono circa 3.600 le utenze rimaste senza elettricità e in corso di ripristino da parte di Enel. “Nelle prossime ore – aggiunge Giani rivolgendosi ai cittadini – è prevista l’entrata della perturbazione frontale a partire dalle zone di nord ovest della Toscana. Con la Protezione Civile della Toscana invitiamo tutti alla massima prudenza e a non mettersi in viaggio se non per necessità”.

Interventi per locali smottamenti in diverse località delle province di Massa-Carrara, Lucca e Pistoia. Allagamenti localizzati in provincia di Pistoia, Castelnuovo Garfagnana (Lucca), e tra la piana pisana e quella fiorentina. Forti piogge e raffiche di vento, all’Argentario superati i 100km/h, a Viareggio 83km/h. Interventi del sistema regionale in corso per cadute di rami e smottamenti localizzati in diverse località di Massa Carrara e Lucca, allagamenti nella zona di Forte dei Marmi e Castelnuovo Garfagnana.

Sotto osservazione i fiumi, sul Magra rapido aumento, poco sopra la seconda soglia a Villafranca, con previsione di ulteriore aumento visto le piogge in corso e prossime, picco di piena previsto in serata. Il livello del Serchio è vicino alla prima soglia, picco di piena previsto nella notte a Lucca. In rapido aumento anche il fiume Versilia viste le forti piogge cadute nel bacino a monte. Nuove riunioni dell’unità di crisi sono previste nelle prossime ore e durante la notte. ”Il nostro sistema regionale di Protezione Civile è pienamente operativo – sottolinea il presidente della Regione Eugenio Giani – e sta monitorando con la massima attenzione l’evolversi della situazione nelle zone a maggior criticità. Rimane sempre valido da parte mia l’invito alla massima prudenza e a osservare i consigli sui comportamenti da adottare nelle situazioni di rischio”.

Attivato il Coc a Empoli e Certaldo

Il Comune di Empoli, nella serata di oggi, ha attivato il Centro Operativo Comunale (Coc) di Protezione civile, che si trova nella sede già individuata nel Piano Comunale di Protezione Civile, in via del Castelluccio, 46 località Terrafino. L’attivazione viene eseguita al fine di assicurare la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione. Alle 20 di oggi, anche il Comune di Certaldo ha attivato il Centro Operativo Comunale per la pianificazione/gestione dell’emergenza di rischio idrogeologico-idraulico reticolo minore, temporali forti e vento che sta interessando il territorio. Il Coc si trova nella sede individuata nel Piano Comunale di Protezione Civile, presso il cantiere comunale in Via della Canonica. Al momento non si registrano particolari criticità, ma si raccomanda attenzione e massima prudenza. Il Comune invita la popolazione a non mettersi in viaggio, se non strettamente necessario.

