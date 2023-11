Maltempo Toscana: fiumi sotto il livello di guardia a Prato, domani lutto cittadino

MeteoWeb

Conclusa alle 14 l’allerta meteo arancione in tutta l’area fra Firenze e Pistoia, il Comune di Prato fa il punto sul maltempo sul territorio. “Per quanto riguarda l’emergenza – si legge in una nota – tanti gli interventi di controllo eseguiti nella notte: ci sono stati presidi della Protezione Civile nei punti più critici, attività che proseguirà anche nelle prossime ore. In tutto, sono stati controllati 15 presidi con 30 volontari della Protezione Civile in coordinamento col Centro Operativo Comunale, la cui sala operativa è aperta 24 ore su 24. Nel nostro territorio ci sono state piogge di debole intensità. I livelli idrometrici dei fiumi sono al di sotto del primo livello di guardia. Non si evidenziano innalzamenti significativi dei corsi d’acqua monitorati in città. La situazione degli argini resta comunque delicata per lo stress a cui sono stati sottoposti nei giorni scorsi viste le abbondanti piogge. Il Centro funzionale della Regione Toscana nel bollettino di monitoraggio prevede un nuovo aumento dell’instabilità nel tardo pomeriggio che potrebbe comportare un peggioramento delle precipitazioni”.

Per domani, il Comune di Prato ha proclamato il lutto cittadino per la tragica scomparsa di Antonio Tumolo, travolto dalla corrente della Bardena a Villa Fiorita e ritrovato cadavere in un vivaio di Iolo, e di Tindaro Di Amico, il 73enne rimasto folgorato nella sua casa di Figline di Prato mentre cercava di staccare la corrente. Dal Palazzo comunale, le bandiere saranno esposte a mezz’asta e listate a lutto. “La cittadinanza – si legge in una nota del comune di Prato – è invitata ad osservare un minuto di silenzio in ricordo delle vittime dell’alluvione, anche il Centro Operativo della Protezione Civile si fermerà per un minuto”.

Maltempo: autobotti a Prato, Vaiano, Quarrata e Campi

Nei Comuni dove si sono registrati e si stanno registrando problemi di approvvigionamento dell’acqua in conseguenza ai danni causati dal maltempo delle scorse ore, Publiacqua ha posizionato delle autobotti. A Vaiano – La Briglia si trovano nel parcheggio di via Fattori angolo via Cernitori; a Prato in via Bologna 326, zona Santa Lucia; a Quarrata – Lucciano nel parcheggio di via della Gorga; a Campi Bisenzio in via Don Gnocchi.

