Maltempo Trentino: Gardesana orientale sotto osservazione dopo un crollo di roccia

Terminata la fase emergenziale, in Trentino proseguono monitoraggi e iniziative per la messa in sicurezza del territorio funestato nei giorni scorsi dal maltempo. Sotto la lente, in particolare – comunica la Provincia in una nota – versanti franati e strade danneggiate, oltre a pareti di roccia crollate, con detriti presenti ai margini della viabilità. È il caso della Gardesana orientale, sulla quale incombe una parte dei circa 700 metri cubi di roccia (una grande lastra con 30 metri di larghezza e altrettanti di lunghezza) precipitati nelle scorse ore sul sentiero panoramico Busatte-Tempesta. Il materiale è instabile e le autorità stanno progettando gli interventi da mettere in campo a garanzia della sicurezza di escursionisti e automobilisti.

Per quanto riguarda la SS350 di Folgaria – Val D’Astico che collega il Trentino alla provincia di Vicenza, sono in corso gli approfondimenti tecnici che consentiranno di valutare quale tipo di interventi prevedere e il loro eventuale cronoprogramma. L’impegno è di riaprire il prima possibile questa viabilità strategica, anche valutando l’adozione del senso unico alternato proprio per consentire la reimmissione anche parziale del traffico.

