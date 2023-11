Maltempo Trieste: onde altissime e passeggiata inondata, travolta la “mula”

MeteoWeb

Anche oggi una giornata difficile a Trieste, a causa delle condizioni meteorologiche avverse che interessano il Friuli Venezia Giulia da diversi giorni. Piogge intense e un forte vento di libeccio continuano a colpire la regione. La situazione più critica, e allo stesso tempo spettacolare con le onde che si infrangono sugli scogli, si verifica lungo il lungomare di Trieste, in particolare nel tratto del rione di Barcola. Questo rione ospita anche la sede della società velica che organizza la celebre regata Barcolana.

Nel tratto del lungomare di Barcola e nelle zone circostanti sono protagoniste onde imponenti, alte fino a 3-4 metri, che inondano la passeggiata. Le dighe poste al largo sono completamente sommerse dall’alta marea e quindi svolgono solo parzialmente la loro funzione di protezione. Anche la statua della “mula de Barcola”, un’opera in bronzo alta 220 centimetri che sorgeva sugli scogli esposti al vento, è stata spazzata via dalle potenti ondate. Al momento è sommersa nel mare ed è stata ancorata a una catena per evitare che venga trascinata via completamente.

