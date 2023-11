Maltempo Umbria: vento a 157km/h sull’Appennino

MeteoWeb

Vento forte sta sferzando l’Umbria, toccando i 157km/h a Forca Canapine, sull’Appennino. A rendere noto il dato è l’assessore regionale alla Protezione Civile, Enrico Melasecche, che è costantemente aggiornato anche sull’evolversi della situazione tramite la sala operativa di Foligno. Non vengono segnate al momento criticità per la popolazione. Melasecche ha parlato di “vento molto forte” registrato nella primissima mattinata di domenica. “Ha toccato – ha aggiunto – 84km/h a Piediluco ed Acquasparta, 72km/h a Passignano sul Trasimeno e Città di Castello”. L’assessore ha annunciato – in una nota della Regione – che la perturbazione “sta velocemente spostandosi a sud e le previsioni, sia per le precipitazioni che per le raffiche di vento, indicano un notevole calo”.

Dal Centro di Protezione Civile di Foligno, dopo aver parlato con i sindaci dei territori umbri dove si sono registrate criticità, di Assisi, Gualdo Tadino e Bastia Umbra, oltre che con il responsabile dei rapporti istituzionali dell’Enel per il ripristino dell’energia elettrica a circa 300 famiglie nel comune di Assisi, Melasecche si è recato al centro operativo comunale di Assisi dove ha incontrato il sindaco Stefania Proietti ed i tecnici, compresi quelli regionali del Servizio di mitigazione del rischio idrogeologico. “Per fare il punto sulla situazione – riferisce l’assessore -, verificare i danni e predisporre le misure indispensabili per fronteggiare nella maniera più efficace tali situazioni, a cominciare dalla legge regionale sulla Protezione Civile di cui si avverte sempre più la necessità in considerazione della frequenza con cui questi fenomeni si stanno verificando anche sul nostro territorio“.

I Vigili del Fuoco dell’Umbria stanno attivando il rientro del personale in servizio per il prossimo turno notturno nella sede di Perugia (comando centrale) e nei distaccamenti di Cavour, Gubbio, Foligno e Spoleto per far fronte alle richieste di intervento dovute al maltempo. Alle 14.15, ancora 72 interventi in coda alla centrale operativa e 104 ‘schede’ da gestire che sono ritenute differibili.

