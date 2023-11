Maltempo Valle d’Aosta, pioggia e fusione della neve: torrenti esondati in Valgrisenche

MeteoWeb

Le attuali piogge a bassa quota e la neve caduta nei giorni scorsi stanno alzando il livello dei corsi d’acqua in Valle d’Aosta. In 24 ore, a ovest sono caduti circa 120-130mm di pioggia, con quota neve a 2800 metri. Sul fronte neve, emblematico il caso di La Thuile, a 1850 metri di quota, dove si sono sciolti ben 50cm di manto bianco a causa delle alte temperature. In questa situazione di piogge e acqua da disgelo, alcuni torrenti sono esondati nella Valgrisenche. “La strada regionale 25 è stata chiusa precauzionalmente fino a domattina“, spiega il sindaco Aline Viérin. “Non ci sono persone coinvolte, al momento siamo impegnati a gestire la situazione“, aggiunge. Più a valle il sindaco di Arvier, Mauro Lucianaz, ha chiuso in via precauzionale per pericolo di caduta pietre il tratto di strada regionale dal bivio di Chamençon sino al bivio di Planaval.

Questa mattina, invece, è stata chiusa la strada regionale 23 della Valsavarenche, in località Fenillia, a causa della caduta di una valanga al km 12+500.

