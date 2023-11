Maltempo Veneto: continuano le ricerche del Vigile del Fuoco disperso

MeteoWeb

Nella zona di Puos D’Alpago, nel Bellunese, continua il lavoro dei 60 Vigili del Fuoco impegnati nelle ricerche del Vigile del Fuoco che nel tardo pomeriggio di ieri è caduto nel canale Rui. Per le operazioni, che finora hanno dato esito negativo, sono impegnati sommozzatori, soccorritori fluviali e acquatici, nucleo cinofili, l’elicottero del reparto volo di Venezia e velivoli a pilotaggio remoto. Nella foto in alto, le perlustrazioni in atto lungo il Lago di Santa Croce.

