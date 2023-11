Maltempo Veneto: criticità per il fiume Soligo nell’alto Trevigiano

MeteoWeb

Le forti piogge che hanno colpito il Veneto in queste ore hanno causato un innalzamento delle acque del fiume Soligo, poco distante dal raggiungimento della soglia di ‘pericolo’. Il fiume Soligo, che nella parte alta della provincia di Treviso attraversa più comuni, tra cui il più popoloso Pieve di Soligo, è il corso d’acqua che in queste ore desta le maggiori preoccupazioni in un’ottica di possibili esondazioni. Lo riferiscono i Carabinieri che hanno già rilevato alcune piccole tracimazioni in zone comunque disabitate. Sono in corso tutte le verifiche e i monitoraggi del fiume. Il quadro pare stabile ma si sta valutando l’opportunità di far evacuare dalle rispettive abitazioni alcune persone anziane che vivono in piani bassi nelle vicinanze dell’alveo.

