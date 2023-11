Maltempo Veneto, transitata la piena del Piave nel Trevigiano: una decina di famiglie evacuate

MeteoWeb

È transitata raggiungendo un picco di 6,85 metri, cioè 65 centimetri al di sotto del livello massimo tollerabile, l’onda di piena del fiume Piave all’altezza di Ponte di Piave (Treviso). Non si lamentano conseguenze particolari, se non il disagio per una decina di famiglie costrette, per precauzione, a lasciare le rispettive abitazioni nell’area golenale. Le case non sono state lambite dall’acqua ma le vie d’accesso risultano ancora sommerse, circostanza che costringerà le persone sfollate a trascorrere un’altra notte per lo più ospiti di conoscenti.

