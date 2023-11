Maltempo, forte vento in Liguria: raffiche di oltre 120km/h sulle alture dello Spezzino

MeteoWeb

Forte vento sulla Liguria, così come annunciato dai previsori dell’Arpal. Sullo Spezzino, sono registrate raffiche fino a 123km/h a Zignago, mentre nel genovesato fino a 94km/h a Sori, sulla costa, e 85km/h a Borzonasca nell’entroterra di Genova. Le forti raffiche stanno impegnando Vigili del Fuoco e Polizia locale per calcinacci e alberi caduti. Chiusa una strada sulle alture di Rivarolo a causa di alcuni calcinacci staccati da un edificio. Chiusa anche una strada a Sampierdarena per la caduta di un albero. A causa della caduta di alberi e rami in carreggiata, è provvisoriamente chiusa la statale 45 di Val Trebbia, che collega Genova con Piacenza, all’altezza di Torriglia (Genova). Le squadre Anas sono al lavoro lungo il tratto per la rimozione del materiale e per riaprire al transito la statale in sicurezza nel più breve tempo possibile.

