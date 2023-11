Maltempo, forte vento nel Palermitano: albero cade su un’auto a Mondello

MeteoWeb

Un forte vento ha sferzato oggi il Palermitano, con raffiche sui 70km/h. Segnaliamo raffiche di 72km/h a Cinisi, 71km/h a Termini Imerese, Carini, 69km/h a Villabate, 68km/h a Bagheria, 64km/h a Terrasini, 63km/h a Palermo. Proprio a causa del forte vento, un albero è caduto a Mondello, in viale Principe Umberto, schiacciando un’auto parcheggiata. Fortunatamente, non ci sono feriti. Sono intervenuti tre squadre dei Vigili del Fuoco che, con il supporto di una grossa autogru, hanno tagliato l’albero e liberato la strada.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: