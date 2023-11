Marte si “nasconde” dietro il Sole: persi contatti con i veicoli spaziali

MeteoWeb

Le agenzie spaziali di Stati Uniti, Europa e Cina hanno temporaneamente perso i contatti con una vasta flotta di veicoli spaziali su Marte: ciò include 3 rover, un elicottero e 7 orbiter. La causa è quella che gli astronomi chiamano “congiunzione solare di Marte“, in cui il Pianeta Rosso si trova sul lato opposto del Sole rispetto alla Terra. Il Pianeta Rosso si trova anche nel punto più lontano dalla Terra, a circa 376 milioni di km.

Nella data esatta della congiunzione solare di Marte, oggi, 18 novembre, non vi saranno comunicazioni. Tuttavia, secondo la NASA, gli effetti durano per una settimana prima e dopo questa data.

Perché Marte è in blackout

Marte e la Terra si trovano ora su lati opposti del Sole. I pianeti sono più distanti che mai, ma, cosa ancora più importante, il Sole interferisce con i segnali radio, rendendo difficili le comunicazioni. Non è impossibile inviare messaggi, ma c’è un alto rischio che si danneggino, il che potrebbe far sì che i veicoli si comportino in modo irregolare.

La causa principale è l’atmosfera esterna più calda del Sole, la corona, che si estende per migliaia di km nello Spazio. È composta da gas caldo e ionizzato che interferisce con i segnali radio.

I veicoli su Marte in questo momento

Secondo The Planetary Society, la flotta internazionale sul Pianeta Rosso è attualmente composta da:

Rover Perseverance e l’ elicottero Ingenuity (NASA)

(NASA) Rover Curiosity (NASA)

Rover Zhurong (Cina)

Orbiter Tianwen-1 (Cina)

ExoMars Trace Gas Orbiter (ESA/Roscosmos)

Orbiter Mars Express (ESA)

Orbiter da ricognizione su Marte (NASA)

Orbiter Odyssey (NASA)

Orbiter MAVEN (NASA)

Orbiter Hope (Emirati Arabi Uniti)

Tutti funzionano principalmente in modo autonomo durante il blackout delle comunicazioni.

Cosa fanno i veicoli su Marte durante il blackout

“I nostri team di missione hanno trascorso mesi preparando elenchi di cose da fare per tutti i nostri veicoli spaziali su Marte,” ha affermato Roy Gladden, manager del Mars Relay Network presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA. “Potremo comunque ricevere messaggi e verificare il loro stato di salute nelle prossime settimane“. Ciò non si applica al 18 novembre quando Marte è direttamente dietro il Sole visto dalla Terra. L’effetto della congiunzione solare svanirà entro il 25 novembre, consentendo di ristabilire le comunicazioni radio dirette.

L’opposizione

Marte raggiungerà la prossima opposizione, quando la Terra si troverà tra il Sole e il Pianeta Rosso, e la Terra e Marte saranno nel punto più vicino, il 16 gennaio 2025. Quel giorno, il pianeta apparirà in tutto il suo splendore, più grande e luminoso, qualcosa che avviene all’incirca ogni 687 giorni.