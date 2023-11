Buona notizia dall’Indonesia: nato un rinoceronte di Sumatra, specie in via estinzione

MeteoWeb

Nascita eccezionale sull’isola occidentale di Sumatra, in Indonesia: venuto alla luce un cucciolo di rinoceronte la cui specie è in pericolo di estinzione. La lieta notizia è giunta dal santuario per i rinoceronti di Sumatra, nel Parco nazionale Way Kambas, nella provincia di Lampung, sulla punta meridionale dell’isola. Il piccolo rinoceronte di Sumatra, di cui rimangono meno di 50 esemplari in tutto il mondo, è un maschio dal peso di 25 chilogrammi, nato da una femmina di nome Delilah, di 7 anni, e da Harapan, nato nello zoo di Cincinnati diversi anni fa e successivamente rimpatriato in Indonesia, Paese che ora ospita l’intera popolazione di rinoceronti di Sumatra.

È una nuova sorpresa dopo che nei mesi scorsi un primo esemplare della stessa specie aveva visto la luce sempre sull’isola indonesiana. “Questa nascita è anche la nascita del secondo rinoceronte di Sumatra nel 2023. Ciò sottolinea l’impegno del governo indonesiano negli sforzi di conservazione del rinoceronte in Indonesia, in particolare del rinoceronte di Sumatra“, ha commentato il Ministro indonesiano dell’Ambiente e delle Foreste, Siti Nurbaya Bakar. Lo scorso settembre, Ratu, una femmina di rinoceronte di 23 anni, aveva dato alla luce una femmina nel santuario di Lampung. La stessa fonte ha aggiunto che grazie a sforzi di riproduzione seminaturale si sono registrate cinque nascite nel santuario di Way Kambas.

I rinoceronti di Sumatra sono i più piccoli tra tutti e sono classificati in pericolo di estinzione, secondo l’organizzazione mondiale per la conservazione WWF. La Lista Rossa delle specie minacciate dell’Iucn descrive i rinoceronti di Sumatra come in grave pericolo di estinzione, anche perché la popolazione sta diminuendo. In genere, l’aspettativa di vita è tra 35 e 40 anni. Sono minacciati dalla distruzione dell’habitat della foresta tropicale e dai bracconieri che uccidono gli animali per il loro corno, apprezzato per la realizzazione di ornamenti e nella medicina tradizionale, in Cina e in altre parti dell’Asia. Attualmente la specie conta meno di 50 esemplari – di cui 30 animali adulti – tra le isole indonesiane di Sumatra e nel Borneo, e in passato anche in Bhutan, India, Myanmar, Thailandia. La maggior parte dei rinoceronti è stabilita a Sumatra e molti vivono in cattività.