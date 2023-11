Incantevole nevicata imbianca Castelluccio di Norcia

MeteoWeb

La prima nevicata ha imbiancato Castelluccio di Norcia, il suggestivo borgo situato nei Monti Sibillini, colpito duramente dai terremoti del 2016. Questo risveglio sotto una leggera coltre bianca ha conferito un fascino irresistibile al paese. Nonostante le precipitazioni siano cessate in mattinata senza causare particolari disagi, viene consigliata comunque la massima precauzione a coloro che intendono raggiungere il Pian Grande.

Sul fronte delle previsioni meteo, l’Umbria si prepara a un fine settimana caratterizzato dall’instabilità. Secondo il Centro Funzionale della Protezione Civile, sia nella giornata odierna che domani, domenica 12 novembre, è possibile che le piogge interessino gran parte della regione.

