Tanta neve sulle montagne dell’Alto Adige, mezzo metro allo Stelvio

Tanta neve sta cadendo in queste ore sulle montagne dell’Alto Adige. Il limite delle nevicate è sceso da 2.000 metri a circa 1.300. Sul ghiacciaio della Val Senales, a 3.000 metri, sono caduti circa 40 cm di neve fresca. Chiusi gli accessi al passo dello Stelvio dove si registra circa mezzo metro di neve. Sabato il limite dovrebbe scendere a 1.000 metri.

Considerate le forti precipitazioni in Alto Adige i geologi della provincia hanno messo in guardia dai rischi di smottamenti e frane. I corsi d’acqua, in particolare il fiume Talvera che attraversa il centro di Bolzano, sono “osservati speciali”.

