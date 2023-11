La neve abbraccia la Puglia, imbiancati il Subappennino dauno e il Gargano | FOTO

MeteoWeb

E’ tornato il sole nella provincia di Foggia, nonostante le temperature gelide. Nel Subappennino e nel Gargano, molte località si avvicinano o addirittura sono sotto zero. Il paesaggio del Subappennino dauno è stato completamente imbiancato dalla neve, da Faeto, il comune più elevato della Puglia a 850 metri di altitudine, fino a Panni, Accadia, Monteleone di Puglia, Anzano, Sant’Agata, Motta Montecorvino e Alberona.

Nel Gargano, la neve è scesa a Monte Sant’Angelo, San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo, e continua a cadere anche questa mattina, coinvolgendo molti piccoli centri.

Il piano neve della provincia di Foggia è stato attivato fin da ieri. Nel frattempo, il forte vento che ha soffiato su tutta la provincia è finalmente cessato, ma ha lasciato dietro di sé danni di vario genere, tra cartelloni pubblicitari divelti, alberi caduti e tegole pericolanti, che hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

