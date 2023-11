Prima neve nel Foggiano: bufere sui Monti Dauni, temporale di neve a San Giovanni Rotondo | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Prima neve in provincia di Foggia, con quota neve poco sopra i 600 metri. Bufere di neve si registrano sui Monti Dauni, sferzati da forti raffiche di vento: come a Faeto, dove la temperatura è scesa -1°C. Imbiancate dalla neve le località del Subappennino Dauno e del Gargano. Si registrano anche temporali di neve, come quello a San Giovanni Rotondo, dove la città si è imbiancata tra lampi e tuoni. Nevica anche a Monteleone di Puglia, a Sant’Agata e ad Alberona. Prima neve anche a San Marco in Lamis sul Gargano.

Al momento non si segnalano grossi problemi alla popolazione e alla circolazione. Qualche disagio nella zona di Alberona: qui la provinciale 130 è chiusa da maggio scorso per un cedimento e i cittadini del comune foggiano per raggiungere la pianura sono costretti a percorrere strade interne, giudicate impervie.

Squadre di Vigili del Fuoco sono al lavoro in diversi comuni del Foggiano a causa del forte vento che ha raggiunto raffiche di 70-80km/h; 60km/h nella città di Foggia. Il vento ha fatto cadere alberi, tegole e cartelloni pubblicitari. Non sono state segnalate situazioni emergenziali.

Su tutta la Puglia è in vigore un’allerta meteo gialla per il forte vento dalle 20 di oggi e per le successive 16 ore. Sono previsti “venti da forti a burrasca, localmente di burrasca forte, dai quadranti settentrionali. Forti mareggiate lungo le coste esposte”, si legge nel bollettino di allerta.

Tra fulmini e tuoni, la neve imbianca San Giovanni Rotondo

Intenso rovescio di neve a Bovino, nel Foggiano

Intensa nevicata a Castelluccio Valmaggiore, nel Foggiano

Bufera di neve su Faeto, nel Foggiano

Bufere di neve sui Monti Dauni

Foto













