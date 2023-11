Intense nevicate sui Monti Sibillini. Prima neve in Basilicata, fino a 1000 metri in Sila | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un’irruzione di aria artica sta portando un weekend invernale in Italia. La neve sta scendendo fino a bassa quota al Centro-Sud. Spettacolari le immagini che arrivano dai Monti Sibillini, nell’Appennino umbro-marchigiano, dove sono in corso intense nevicate, come mostrano le immagini a corredo dell’articolo. Fiocchi fino a quote collinari sul medio Adriatico, come da previsione.

La Basilicata registra la prima neve della stagione: i fiocchi bianchi sono caduti soprattutto oltre gli 800 metri di altezza, imbiancando le principali montagne della regione dove la coltre bianca ha raggiunto qualche centimetro di altezza. Si è trattato di deboli nevicate accompagnate da un brusco abbassamento delle temperature. Al momento non si registrano particolari problemi per la viabilità stradale. La neve è arrivata anche fino a Potenza.

La nevicata di Potenza

La neve scende fino a Potenza

Nevica a Pedarreto, nel Pollino

Prima neve della stagione a Camigliatello Silano, a oltre 1700 metri nel Cosentino. La neve ha raggiunto anche Savelli, a circa 1000 metri nella Sila crotonese.

Nevica a Camigliatello Silano

Nevica a Savelli, a circa 1000 metri nel Crotonese

Neve anche sull’Appennino settentrionale. In provincia di Arezzo, la neve è comparsa in Casentino nella zona del santuario della Verna, all’Alpe di Catenaia, sul Pratomagno e sulle cime più alte della Valtiberina. Nessun disagio con la coltre bianca che non è andata oltre pochi centimetri, anche se in previsione di ulteriori abbassamenti di temperatura sono consigliati equipaggiamenti da neve. In pianura qualche disagio per il forte vento di tramontana.

