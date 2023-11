Maltempo Basilicata, scende la quota neve: fiocchi anche a Matera | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

In Basilicata, è arrivata la prima neve della stagione. La quota neve è in calo rispetto al pomeriggio, quando avevamo segnalato nevicate fino agli 800 metri. Imbiancata anche la città di Potenza, dove al momento non si registra alcun disagio alla circolazione automobilistica. In serata, qualche fiocco di neve, misto a pioggia, è arrivato anche a Matera, situata a 400 metri s.l.m., a dimostrazione della potenza dell’irruzione artica che ha colpito l’Italia, facendola piombare improvvisamente in inverno.

