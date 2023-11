Maltempo Molise: grosso tornado mentre il graupel imbianca Termoli | FOTO

MeteoWeb

Forte vento, pioggia e neve in Molise grazie al calo delle temperature provocato da una forte irruzione di aria artica sull’Italia. Strade imbiancate a Termoli, in provincia di Campobasso, grazie al fenomeno del graupel, o neve tonda. “È un fenomeno innescato da correnti fredde associate a un fronte perturbato”, spiega il meteorologo Gianfranco Spensieri, direttore di Meteo in Molise. Sempre a Termoli, intorno alle 14, formata una grossa tromba marina molto vicina alla costa, accompagnata da raffiche di vento sopra i 70km/h. “L’elemento più critico associato a questa perturbazione – spiega ancora Spensieri – è il vento, le cui raffiche potrebbero raggiungere velocità da tempesta intorno ai 100km/h”.

Previsto un peggioramento in serata. “Tra la sera e la notte il meteo tenderà a peggiorare in Molise, con alta possibilità di nuove precipitazioni. Il calo termico farà sì che vi sia la possibilità di uno zero termico piuttosto basso collocabile intorno ai 500-600 metri. La situazione di fatto si tradurrà con fiocchi di neve fin verso i 300 metri“, conclude Spensieri. Un miglioramento è atteso per la giornata di domani, domenica 26 novembre.

