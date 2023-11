Maltempo, irrompe l’aria fredda: la gragnola imbianca la spiaggia a Civitanova Marche | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

L’ingresso dell’aria fredda sta addirittura imbiancando le coste dell’Adriatico: un rovescio di gragnola ha infatti appena ammantato tutto di bianco a Civitanova Marche, dove la temperatura è crollata in pieno giorno agli attuali +6°C. Nella zona è in corso un temporale con tuoni e fulmini. Nelle immagini a corredo dell’articolo (foto e video di Martina Klein), possiamo notare proprio come la gragnola abbia ricoperto tutto di bianco rendendo l’atmosfera particolarmente affascinante e suggestiva. Possiamo osservare anche il mare molto mosso per il vento impetuoso.

