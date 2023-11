Maltempo Campania, vento forte e prima neve: imbiancato anche il Vesuvio | FOTO

MeteoWeb

Forte vento, pioggia e primi fiocchi di neve in Campania a causa dell’irruzione artica che sta interessando l’Italia. L’abbassamento delle temperature ha portato la neve sul Monte Cervati (la vetta più alta della regione), sulla cima del Vesuvio e dal Laceno a Montevergine, in Irpinia. Il Vesuvio presenta un leggero imbiancamento della sommità, visibile anche da Napoli. Nella gallery scorrevole in alto, le foto delle località imbiancate.

Nella notte, un acquazzone si è abbattuto su Napoli e Salerno. Nel Parco Nazionale del Vesuvio, sono caduti finora 33mm di pioggia, 33mm anche a Roccapiemonte, 25mm a Pannarano, 24mm a Napoli Fuorigrotta, Torre del Greco, 23mm a Scafati, 22mm a Monteforte Irpino, 21mm ad Avellino, Ercolano, 16mm a Caserta.

Dalla prima mattina, forti raffiche di vento stanno sferzando molte aree della regione. A Salerno e in provincia, sono diversi gli interventi dei Vigili del Fuoco si registrano, soprattutto per rami di alberi spezzati. In Irpinia, continuano a scendere le temperature sul Partenio con l’Osservatorio meteorologico di Montevergine che, poco prima delle 13, ha rilevato una temperatura di -2,5°C all’Osservatorio e di -4,2°C in vetta.

In Campania, è in vigore un’allerta meteo per piogge e temporali sulla fascia costiera e su diverse altre zone e per vento forte e mare agitato sull’intero territorio regionale.

