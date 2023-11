Risveglio imbiancato e paesaggi natalizi: tanta neve tra Valle d’Aosta, Alto Adige e Veneto, spettacolo a Cervinia e Cortina | FOTO

MeteoWeb

Dopo un’altra notte difficile per il maltempo, sull’Alto Adige è tornato a splendere il sole ed il paesaggio è più natalizio che autunnale. Tanta neve sulle montagne, imbiancate anche le località che si trovano a 1.000 metri, un deciso anticipo d’inverno. La scorsa notte i fiocchi sono caduti fino a 500 metri. Sulle piste da sci a quote più elevate sono caduti fino a 50-60 cm di neve. Vige la chiusura invernale per i passi Stelvio, Stalle e Rombo mentre il Pennes è chiuso per motivi di sicurezza.

Risveglio con la neve anche a Cortina d’Ampezzo, imbiancata da 10 cm di neve. Per la località dolomitica si tratta della prima nevicata in centro città. I fiocchi sono caduti in tutta l’area del Bellunese con un picco ad Alleghe-Zoldo di 37 cm. Tanta neve fresca anche a Misurina, sul Passo Falzarego, ad Arabba e a Falcade e in generale in tutte le località sopra i 1.200 metri di quota.

Neve abbondante anche in Valle d’Aosta: al momento a Cervinia si registra ben mezzo metro di neve.

