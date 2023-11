Forti nevicate e bufere in Bulgaria: vittime, feriti ed estesi blackout, tanti danni anche a Sofia | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Forti nevicate e bufere di neve in Romania, Moldavia e Bulgaria hanno causato diverse vittime e decine di feriti e lasciato centinaia di località senza elettricità, oltre a costringere alla chiusura di alcune strade nazionali. In Bulgaria, la forte tempesta invernale ha causato forti nevicate che hanno spinto il governo a dichiarare oggi lo stato di emergenza in gran parte del Paese. Secondo il Primo Ministro Nikolay Denkov, oltre 1.000 insediamenti, soprattutto nel nord-est della Bulgaria, sono rimasti senza elettricità. Due persone in Bulgaria sono morte in incidenti stradali e 36 sono rimaste ferite durante il maltempo nelle ultime 24 ore. I forti venti hanno anche portato alla chiusura delle strade, causato incidenti stradali e ritardi nei viaggi, abbattuto alberi e linee elettriche, ha detto Denkov.

La situazione è disastrosa in tutta la Bulgaria, soprattutto nel nord-est del Paese, ha affermato il Primo Ministro. “Negli ultimi tre giorni, in diverse zone, sono cadute precipitazioni che superano da 2 a 3 volte la norma mensile. Questo non è insolito, ma crea problemi”, ha affermato. Nei comuni di Varna, Pleven, Veliko Turnovo, Razgrad, il manto nevoso è compreso tra 36 e 40cm. A Sofia è compreso tra 25 e 30cm, ha detto Denkov.

La pulizia delle strade continua, ma in diverse zone è molto difficile perché continua a nevicare e continuano a soffiare forti venti, ha spiegato. L’agenzia bulgara per le infrastrutture stradali ha riferito che nella tarda mattinata del 26 novembre, un totale di 1.110 macchine spazzaneve stavano trattando le strade della rete stradale nazionale.

Il sindaco di Sofia, Vassil Terziev, ha dichiarato questa mattina che in città ci sono state quasi 15 ore di neve intensa e che le squadre dei servizi municipali hanno lavorato ininterrottamente tutta la notte per sgombrare la neve e rispondere a centinaia di richieste di intervento. Le squadre di emergenza hanno rimosso più di 150 rami e alberi caduti e ci sono state più di 1.000 segnalazioni di alberi caduti, ha detto. Sabato notte ci sono state interruzioni di corrente in alcune parti di Sofia e nei villaggi vicini alla città. “Guardate le strade di Sofia, quanti alberi e rami caduti ci sono, quanti cavi spezzati ci sono. Le squadre non possono affrontare tutti gli incidenti contemporaneamente. Questo è il caso ovunque ci sia una situazione grave”, ha aggiunto Denkov. Il Primo Ministro ha detto che ci sono località rimaste senza elettricità per più di 15 ore e non si sa quando il problema verrà risolto.

La neve imbianca Sofia, in Bulgaria

Le squadre di emergenza stanno rispondendo a numerose segnalazioni di alberi caduti sulle strade nei distretti di Vratsa, Veliko Turnovo, Gabrovo e Razgrad. Ci sono alberi e rami caduti in tutte le strade di Rousse, il che rende difficili gli spostamenti. A Plovdiv, il centro operativo dei Vigili del Fuoco ha ricevuto più di 300 chiamate nelle ultime 24 ore e più di 100 auto sono state danneggiate dalla caduta di rami, hanno riferito i media locali.

Il passaggio di tutti i veicoli a motore attraverso i passi Troyan, Shipka, Kotlen e Rishki è stato limitato, ha detto l’agenzia per le infrastrutture stradali. A causa delle condizioni meteorologiche avverse, delle forti nevicate e dei cumuli di neve, il passaggio dei camion di oltre 12 tonnellate attraverso i passi Prevala e Rozhen è stato limitato. A causa del maltempo e della visibilità zero, nei distretti di Razgrad, Silistra e Dobrich la circolazione di tutti i veicoli a motore è stata temporaneamente limitata, ad eccezione della strada I-9 Durankulak – Varna. A causa dei forti venti, il porto di Varna è stato chiuso alla navigazione. I voli da e per Varna fino a mezzogiorno erano stati cancellati.

Tanta neve nelle strade di Suvorovo, in Bulgaria

Per oggi, è in vigore un’allerta meteo rossa per forti nevicate e venti tempestosi per quattro zone della Bulgaria nordorientale, riferisce l’Istituto nazionale di meteorologia e idrologia (NIMH). Nelle regioni di Dobrich, Razgrad, Shumen e Silistra è in vigore il codice rosso. “La situazione meteorologica nelle prossime 12 ore si complicherà seriamente, soprattutto nella Bulgaria settentrionale. Fino a domani mattina, in quattro zone della Bulgaria nordorientale è in vigore l’allerta codice rosso, inoltre ci sarà molto vento”, afferma Krasimir Stoev, meteorologo di NIMH. Le nevicate continueranno e gli accumuli saranno consistenti. Ci saranno anche bufere di neve, con raffiche di vento fino a 100km/h. L’allerta meteo arancione è stata emessa in otto regioni: Burgas, Varna, Veliko Tarnovo, Ruse, Sliven, Targovishte, Shumen e Yambol. In queste aree, sono previste forti precipitazioni, che si trasformeranno in neve e ghiaccio, oltre a raffiche di vento fino a 90-100km/h.

È stato annunciato un codice giallo per condizioni meteorologiche potenzialmente pericolose per le regioni di Blagoevgrad, Vidin, Vratsa, Gabrovo, Montana, Pernik, Pleven, nonché in alcuni comuni della regione di Sofia. Su queste zone soffierà un forte vento da ovest-nordovest.

​Una vittima in Moldavia

In Moldavia, un uomo di 40 anni è morto dopo che il veicolo su cui viaggiava è uscito fuori strada e si è schiantato contro un albero, ha detto la Polizia nazionale, aggiungendo che intorno a mezzogiorno sono stati segnalati sei incidenti stradali. “Facciamo ripetutamente appello agli automobilisti a non mettersi in viaggio con auto non equipaggiate e a guidare a bassa velocità”, ha detto la Polizia moldava in una dichiarazione pubblicata su Telegram, mettendo in guardia dal mettersi al volante “senza necessità urgente”.

Situazione critica anche in Romania

In Romania, oltre 400 località hanno subito blackout. L’allerta meteo rossa è stata emessa nelle contee orientali di Costanza, Tulcea, Galati e Braila, dove si prevede che i venti raggiungeranno i 100km/h, ha affermato l’Amministrazione meteorologica nazionale.