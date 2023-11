C’è un nuovo fenomeno nel cielo notturno, e non è l’aurora boreale

MeteoWeb

C’è un nuovo fenomeno nel cielo notturno: le “aurore SpaceX“. Sono rosse, approssimativamente sferiche e visibili ad occhio nudo per un massimo di 10 minuti. “Ne vediamo da 2 a 5 ogni mese,” ha affermato Stephen Hummel del McDonald Observatory in Texas, come riporta SpaceWeather.com, sito specializzato a cura dell’astrofisico Tony Phillips (in alto quanto osservato lo scorso 3 novembre). Ovviamente, non si tratta di aurora boreale. Questi aloni rosso vivo sono causati dai razzi SpaceX che accendono i loro motori nella ionosfera.

Le “aurore SpaceX” e la ionosfera

Il fenomeno è strettamente correlato a qualcosa che è stato osservato più volte quest’anno. I razzi Falcon 9 che lasciano la Terra possono creare un “buco” nella ionosfera, cioè lo strato di gas ionizzato che circonda il nostro pianeta, fondamentale per la comunicazione radio a onde corte oltre l’orizzonte e può influire sulla qualità dei segnali GPS. Lo scarico del razzo può smorzare la ionizzazione locale fino al 70%, cancellando la ionosfera lungo il percorso del razzo. Per ragioni legate alla chimica, i buchi ionosferici emettono un bagliore rosso (630 nm).

Le “aurore SpaceX” ricalcano un meccanismo simile, solo che non sono generate da razzi che salgono, ma da quelli che discendono. Il secondo stadio del Falcon 9 accende i motori per uscire dall’orbita e tornare sulla Terra, creando un buco ionosferico mentre discende, riporta SpaceWeather.com. “Abbiamo notato per la prima volta questi burn di deorbitazione di SpaceX dall’Osservatorio McDonald nel febbraio 2023,” ha spiegato Jeff Baumgarder, fisico spaziale dell’Università di Boston, che studia i buchi ionosferici da più di 40 anni. “Le accensioni del motore durano solo circa 2 secondi, appena il Delta V sufficiente per far precipitare il secondo stadio sopra l’Oceano Atlantico meridionale. Queste accensioni avvengono circa 90 minuti (circa un periodo orbitale) dopo il lancio. Durante l’accensione, il motore rilascia circa 400 libbre di gas di scarico, principalmente acqua e anidride carbonica. Tutto questo accade a circa 300 km di altitudine, vicino al picco della ionosfera, quindi si crea un buco significativo“. “Le ‘aurore’ risultanti possono essere molto luminose, facilmente visibili ad occhio nudo e molto più luminose degli stessi satelliti Starlink, anche se solo per pochi secondi,” ha osservato Hummel.

L’aurora SpaceX, tra effetti e ricerca

La domanda a questo punto è: le aurore di SpaceX hanno effetti positivi? Negativi? Hummel è il coordinatore del programma di sensibilizzazione sull’inquinamento luminoso del McDonald Observatory, quindi naturalmente è preoccupato per l’effetto che questi eventi potrebbero avere sull’astronomia osservativa. “La frequenza di queste nuvole rosse potrebbe aumentare man mano che SpaceX prenderà di mira più lanci in futuro,” ha affermato Hummel. “Il loro impatto sulla scienza astronomica è ancora in fase di valutazione. I satelliti Starlink sono un problema noto, ma gli effetti dei lanci di razzi stessi sono un’area di crescente attenzione“.

Per Jeff Baumgarder, questi eventi sono un’occasione d’oro per la ricerca: le accensioni dei motori dei razzo “danno l’opportunità di esplorare come il traffico spaziale influenza la ionosfera. La densità ionosferica è diversa di notte in notte, quindi possiamo imparare qualcosa sull’efficienza della chimica osservando molti eventi“.