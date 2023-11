Un oggetto insolito sta orbitando attorno alla Terra, si può vedere anche con un binocolo

MeteoWeb

Assieme a stelle, pianeti, nebulose e galassie come obiettivo di osservazione per gli skywatcher ora c’è anche un oggetto insolito, una borsa degli attrezzi, sorprendentemente luminosa, che fluttua nello Spazio attorno alla Terra. La borsa degli strumenti è stata persa dalle astronaute della NASA Jasmin Moghbeli e Loral O’Hara il 2 novembre 2023, mentre stavano conducendo una passeggiata spaziale fuori dalla ISS.

Secondo EarthSky, la borsa degli attrezzi è ora in orbita attorno al nostro pianeta proprio davanti alla ISS con una magnitudine di circa 6. Ciò significa che è leggermente meno luminosa del gigante ghiacciato Urano. Di conseguenza, la borsa è troppo debole per essere visibile ad occhio nudo, ma gli skywatcher dovrebbero essere in grado di scorgerla con un binocolo.

Per vederla, basta scoprire quando avverrà il prossimo passaggio visibile della Stazione Spaziale nella propria area nei prossimi mesi (la NASA ha anche una nuova app per scoprirlo). La borsa dovrebbe fluttuare da 2 a 4 minuti davanti alla Stazione. Mentre scende rapidamente di altitudine, però, è probabile che la borsa si disintegri, a circa 113 km sopra la Terra.

L’astronauta ESA Meganne Christian ha condiviso un filmato del momento in cui la borsa degli attrezzi è sfuggita a Moghbeli. Ha aggiunto che la borsa era stata avvistata l’ultima volta in quel momento dall’astronauta della Crew-7 Satoshi Furukawa mentre fluttuava in alto sopra il Monte Fuji.

L’astronomo Jonathan McDowell, del Harvard Center for Astrophysics, ha rivelato che la borsa sta seguendo un’orbita di circa 415 x 416 km. McDowell ha anche spiegato che alla borsa è stata assegnata anche una propria categorizzazione nel sistema di catalogazione della Space Force per gli oggetti artificiali in orbita, ufficialmente designata 58229 / 1998–067WC.

Una lunga serie di oggetti insoliti fluttua nello Spazio

La borsa degli attrezzi si unisce a una vasta gamma di spazzatura spaziale artificiale in orbita attorno alla Terra, che va da pezzi di navette e satelliti distrutti agli strumenti utilizzati dagli astronauti. Questa non è nemmeno la prima borsa degli attrezzi a raggiungere l’orbita. Nel 2008, un’altra borsa è sfuggita all’astronauta della NASA Heide Stefanyshyn-Piper, mentre tentava di riparare un ingranaggio bloccato su un pannello solare della ISS.

Tra l’altro, questi sicuramente non sono gli oggetti più strani che orbitano attorno alla Terra. Questo onore va a una spatola. Il defunto astronauta della NASA Piers Sellers ha perso la presa sull’utensile da cucina mentre lo stava usando per spargere del materiale di riparazione dello scudo termico durante il volo STS-121 dello Space Shuttle Discovery nel 2006.