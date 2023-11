Oggi la 4ª passeggiata spaziale della storia tutta al femminile

MeteoWeb

Oggi 2 astronaute della NASA effettueranno la 4ª passeggiata spaziale tutta al femminile della storia. Loral O’Hara e Jasmin Moghbeli usciranno dalla Stazione Spaziale Internazionale alle 13:05 per un’attività extraveicolare (EVA) che durerà circa 7 ore. La NASA trasmetterà le immagini in diretta, a partire dalle 11:30 ora italiana (video in calce).

Per quanto riguarda i loro compiti, O’Hara e Moghbeli “rimuoveranno una scatola elettronica chiamata Radio Frequency Group che faceva parte di un sistema di antenne per comunicazioni“, hanno spiegato i funzionari dell’Agenzia. “Sostituiranno anche uno dei 12 gruppi di cuscinetti a rotelle sul giunto solare rotante alfa di babordo della stazione”. “I cuscinetti consentono ai pannelli solari della stazione di seguire il Sole”.

L’EVA era originariamente prevista per il 20 ottobre, ma è stata rinviata dopo che è stata scoperta una perdita di refrigerante da un radiatore di riserva sul modulo russo Nauka lo scorso 9 ottobre.

Due cosmonauti hanno condotto una passeggiata spaziale il 25 ottobre per cercare la fonte della perdita ed eseguire altri compiti. Le loro osservazioni potrebbero aiutare Roscosmos a stabilire la causa della perdita e a capire come rimettere in funzione il radiatore. Il radiatore primario di Nauka continua a funzionare bene e non vi è alcun pericolo per gli astronauti a bordo della ISS.

Finora ci sono state solo 3 passeggiate spaziali con sole donne, tutte eseguite dalle stesse 2 persone: le astronaute della NASA Christina Koch e Jessica Meir, che hanno effettuato le attività nel 2019 e nel 2020.