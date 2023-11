Previsioni Meteo, altre due grandi perturbazioni in settimana: forte maltempo in tutt’Italia

MeteoWeb

Risveglio polare questa mattina sull’Italia: temperature bassissime, tipicamente invernali, su gran parte del Paese con gelate estese e diffuse. Al Nord i valori più bassi sono stati quelli del Piemonte, con temperature abbondantemente sottozero in pianura: -8°C a Castell’Alfero, -7°C ad Asti, San Damiano d’Asti, Nizza Monferrato e Baldissero d’Alba, -6°C a Montechiaro d’Asti e Sezzadio, -5°C a Pralormo, Mondovì e Carmagnola. Al Centro sono impressionanti alcuni valori polari raggiunti nelle zone interne, ma non solo: -10°C a Serravalle di Chienti, -9°C a Cascia e Cittareale, -8°C a Monteleone di Spoleto, -7°C a Norcia, -5°C a Civita Castellana, -4°C a Tuscania e Avezzano, -3°C a Montalto di Castro, -2°C a Tivoli.

Ha fatto molto freddo anche al Sud, con temperature davvero notevoli per fine novembre: -1°C ad Avellino, Grazzanise, Santa Maria Capua Vetere, San Marco dei Cavoti e Baselice, 0°C a Cosenza e Benevento, +1°C a Martina Franca e Altamura, +2°C a Caserta, Mondragone e Capua, +3°C a Lecce, Ostuni, Battipaglia, Torre del Greco e Portici, +4°C a Catanzaro, +5°C a Napoli, Bari, Salerno, Taranto e Sorrento.

Già domani, lunedì 27 novembre, una nuova perturbazione proveniente dall’oceano Atlantico colpirà il nostro Paese provocando piogge su gran parte del territorio, in modo particolare al Nord e nelle Regioni tirreniche. Dopodomani, martedì 28, il maltempo si intensificherà al Centro/Sud con veri e propri nubifragi tra Lazio, Campania e Calabria tirrenica, ma la pioggia interesserà la quasi totalità del territorio nazionale, tranne che nel Nord in ombra pluviometrica per la protezione delle Alpi dove avremo altre grandi nevicate sui versanti esteri.

