Previsioni Meteo Liguria: domani attenzione al gelicidio

MeteoWeb

Da domani, giovedì 30 novembre, l’arrivo di una nuova perturbazione porterà anche sulla Liguria aria più mite atlantica favorendo un aumento delle temperature soprattutto sui versanti marittimi. Tuttavia, nelle vallate interne dell’entroterra, l’aria fredda che si è depositata al suolo nelle gelide notti scorse (-7,4°C nel comune di Ferrania e -5°C a Cairo Montenotte ieri notte, -8,6°C il 25 novembre scorso a Calizzano) faticherà ad essere sostituita dall’aria più calda: si verranno così a creare localmente delle situazioni in cui lungo la colonna atmosferica è presente un strato di aria più calda che sovrasta aria più fredda. A questo punto le precipitazioni, inizialmente nevose, si fonderanno diventando pioggia nell’attraversare lo strato più caldo, rimanendo allo stato liquido anche se la loro temperatura è minore di zero gradi (si parlerà di sopraffusione) e quando raggiungeranno il suolo (che si trova a temperatura minore di zero) solidificheranno istantaneamente formando un solido strato di ghiaccio “glassato” trasparente e molto scivoloso. È il cosiddetto gelicidio.

Detto anche ghiaccio nero, si tratta di un fenomeno pericoloso per la circolazione stradale a causa della scarsissima aderenza di qualunque tipo di pneumatico, ma anche per i pedoni e per l’agricoltura, essendo particolarmente insidioso per la vegetazione; la pioggia gelata infatti spezza rami ed innesca cadute di alberi.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: