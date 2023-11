Previsioni Meteo Lombardia: rinforzo dei venti e temperature sopra la media

MeteoWeb

“Veloci e umidi venti in ingresso dall’Atlantico apportano precipitazioni lungo i versanti esteri delle Alpi, lasciando la Lombardia con una condizione di tempo stabile e in prevalenza asciutto. Il via vai di perturbazioni sull’Europa Centrale farà comunque sentire i suoi effetti sotto forma di un rinforzo del vento, specificatamente domani (mercoledì 15) e nuovamente venerdì 17, quando i rinforzi potranno assumere carattere di foehn sia nelle valli alpine che in pianura. In seguito, il flusso dei venti piegherà da nord-ovest mutando da ciclonico ad anticiclonico, rimarcando ancora di più condizioni di tempo asciutto e soleggiato, ad eccezione del possibile transito di nubi alte e sottili. Temperature in generale superiori alle medie del periodo, possibili localmente 20 °C sulla pianura nella giornata di mercoledì“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani molte nubi in mattinata sulla pianura, sereno o poco nuvoloso altrove. Seguono condizioni di cielo sereno su tutta la regione.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime e massime in aumento in pianura, in calo in montagna. In pianura minime tra 5-9 °C, massime tra 16-19 °C

Zero termico: intorno a 2200 metri.

Venti: in pianura da ovest o nordovest, deboli o temporaneamente moderati; in montagna moderati da nord in quota, localmente forti sui crinali di confine, mentre in alcune valli saranno possibili raffiche di foehn.

Altri fenomeni: possibili foschie o banchi di nebbia in pianura nella notte e al primo mattino.

