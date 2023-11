Previsioni Meteo Lombardia: stasera piogge sparse, poi nuovo peggioramento giovedì

MeteoWeb

“Per la serata odierna e nella prima parte di domani correnti via via più umide meridionali nei bassi strati, veicolate da una saccatura in approfondimento sull’Europa sudoccidentale, che favorirà precipitazioni sparse prevalentemente deboli tra pianura e fascia prealpina. Per mercoledì rapida rimonta anticiclonica con tempo stabile e possibili nebbie in pianura, quindi una nuova onda depressionaria atlantica favorirà nel pomeriggio di giovedì condizioni instabili, con associate piogge diffuse da deboli a moderate. Per il fine settimana possibile intensificazione della ventilazione“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani fino al mattino nuvoloso ovunque per nubi basse, dalla tarda mattinata progressive schiarite fino a sereno ovunque nel pomeriggio salvo addensamenti sui rilievi più a nord.

Precipitazioni: per la prima parte della giornate deboli sparse o localmente moderate a carattere di rovescio su fascia di pianura e parte prealpina. Neve oltre 1300 metri.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve calo. In pianura minime tra 4 e 7 °C, massime tra 11 e 15 °C.

Zero termico: a circa 1600-1800 metri.

Venti: in pianura e in montagna deboli ovunque.

