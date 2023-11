Previsioni Meteo Lombardia: arriva la neve, fiocchi dai 500 metri

MeteoWeb

“Oggi, mercoledì, il flusso principale tenderà a disporsi da ovest, per il graduale approfondimento verso la Penisola Iberica di una struttura depressionaria nord-atlantica, che da domani, giovedì, e fino a sabato mattina convoglierà aria umida dal bacino del Mediterraneo al centro-nord Italia. Attese giornate via via nuvolose, con precipitazioni, che risulteranno inizialmente nevose attorno ai 500 metri, quindi limite neve in rialzo. Da sabato tendenza ad un miglioramento“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni: deboli, localmente moderate su Appennino e Prealpi Centro-Orientali: nella prima parte della giornata diffuse; in temporanea irregolare attenuazione nel pomeriggio; in ripresa sparse in serata, con maggior interessamento dei settori centro-orientali. Nevose attorno ai 500 metri fino a metà mattina; con possibile nevischio o poiviggine mista a neve anche fino a quote di pianura; quindi limite neve in risalita fino a portarsi attorno ai 1400 metri.

Temperature: minime in aumento, massime in calo. In Pianura minime tra 1 e 6°C, massime tra 4 e 8°C.

Zero termico: tra la notte e il primo mattino intorno a 700 metri, quindi in risalita a partire dai settori meridionali della regione, fino a portarsi attorno ai 2700 metri, salvo su fascia alpina dove fino a sera si manterrà a quote più basse tra 1200 e 1800 metri circa.

Venti: in pianura deboli variabili. In montagna: su Appennino deboli variabili; su Alpi e Prealpi da ovest sudovest: sotto i 1500 metri deboli, a quote più elevate moderati o forti.

