Previsioni Meteo Piemonte: nuova intensificazione della ventilazione in quota e nelle vallate occidentali

“L’espansione di un promontorio anticiclonico dalla Penisola iberica sul Mediterraneo occidentale mantiene condizioni stabili e calme sulla nostra regione per il pomeriggio odierno con un deciso calo nelle temperature massime. Domani si assisterà a un progressivo indebolimento di tale promontorio a causa dell’inizio della discesa di una depressione dalle Isole Britanniche, con una nuova intensificazione della ventilazione in quota e nelle vallate occidentali. Tale saccatura si porterà a ridosso dell’arco alpino occidentale nella serata di lunedì per transitare poi sul Piemonte nella notte. Tale rapido passaggio non porterà con sé conseguenze di rilievo, se non un temporaneo aumento della copertura nuvolosa e una nuova intensificazione della ventilazione da nord sul finire della giornata di martedì“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani irregolarmente nuvoloso al mattino con addensamenti più compatti sul settore sudorientale e sulle Alpi nordoccidentali di confine; più soleggiato sulle pianure al pomeriggio. Precipitazioni

deboli e sporadiche sulle creste alpine di confine occidentali e settentrionali. Quota neve sui 2500-2600 m a nord e 2800-3000 m a ovest. Zero termico in calo nella seconda parte della giornata fino a 2800-2900 m a nord e 3400-3500 m a sud. Temperature minime in aumento, massime stazionarie. Venti moderati o forti da nordovest sulle Alpi con locali condizioni di foehn nelle vallate alpine occidentali; moderati meridionali sull’Appennino in attenuazione serale; deboli variabili in pianura.

