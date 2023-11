Previsioni Meteo Piemonte: martedì deboli piogge e foschie persistenti sulle pianure

MeteoWeb

“L’anticiclone esteso sul Mediterraneo occidentale garantisce ancora oggi una giornata serena o soleggiata sulla nostra regione con ventilazione tesa in montagna. Da domani l’avvicinarsi di una saccatura in discesa dal Mare del Nord porterà una nuvolosità via via più diffusa sulle pianure e velature sulle Alpi con foschie e banchi di nebbia nelle ore più fredde. La formazione e il successivo transito di un minimo di pressione sull’alto Tirreno potrà portare deboli precipitazioni sul Piemonte meridionale e foschie persistenti sulle pianure martedì mattina. Tale transito sarà però molto rapido e i cieli torneranno a essere più soleggiati già dal pomeriggio, grazie anche a un nuovo rinforzo della ventilazione da nord sulle aree più orientali. Ulteriore rasserenamento atteso per la giornata di mercoledì“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani al mattino soleggiato a nordovest con transito di velature e nuvoloso sul Piemonte sudorientale; poco o parzialmente nuvoloso sul Cuneese. Al pomeriggio aumenta della copertura in pianura fino a cielo nuvoloso e persistono le velature sulle Alpi centro-settentrionali. Possibili foschie anche persistenti sull’Alessandrino al mattino e tra Astigiano e Alessandrino in serata. Precipitazioni

assenti. Zero termico in ulteriore deciso calo fino a 2000-2100 metri a Nord e 2600-2700 metri a Sud. Temperature minime in aumento, massime stazionarie. Venti moderati da nordovest sulle Alpi in attenuazione serale; rinforzi per locali condizioni di foehn nelle vallate occidentali al mattino in estensione a quelle settentrionali dal pomeriggio; ventilazione debole altrove, occidentale in rotazione da nord in serata sull’Appennino e variabile in pianura.

