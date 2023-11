Previsioni Meteo Piemonte: intensificazione dei venti da Nord/Ovest, foehn fino alle pianure

MeteoWeb

“La temporanea espansione di un cuneo di alta pressione dall’Atlantico garantisce condizioni di cielo sereno e terso per la giornata di oggi su tutta la regione. Successivamente con l’avvicinamento da nord-est di una depressione di matrice polare, si instaura un forte gradiente barico tra i due versanti delle Alpi portando ad un’intensificazione dei venti nordoccidentali in quota, e foehn nelle vallate alpine in estensione alle pianure adiacenti nel pomeriggio e fino a sabato. Il marcato calo termico dovuto all’avvezione fredda legata alla depressione porta lo zero termico sotto ai 1500 m, e nevicate sui settori di confine settentrionali fino a 800-1000 m. Domenica con la riduzione del gradiente barico, si affievoliranno i venti e le temperature minime saranno diffusamente sotto zero sulle pianure“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani cielo sereno con addensamenti da sbarramento sulle creste alpine di confine tra Alpi Graie e Lepontine, locali foschie sulle pianure al mattino. Possibili deboli nevicate sui settori di confine delle Alpi Lepontine in sconfinamento fino alle alte valli nella sera, con quota neve tra 1000 e 1100 metri. Zero termico in marcato calo in serata fino ai 1300-1500 metri a Nord e 1600-1800 metri a Sud, con valori intorno ai 2000 m sul basso Cuneese e le Alpi Marittime. Temperature in aumento. Venti da Nord/Ovest a tutte le quote, moderati o forti in montagna, deboli in pianura; condizioni di foehn nelle vallate alpine occidentali e settentrionali, in parziale estensione alle pianure adiacenti tra Novarese, Torinese, Vercellese ed Alessandrino dalla serata.

