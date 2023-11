Previsioni Meteo Toscana: domani nuovo peggioramento

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi sereno o poco nuvoloso, salvo nubi temporaneamente più intense in mattinata in Arcipelago con possibilità di locali rovesci. Modesto aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio e in serata.

Venti: deboli variabili, tendenti a disporsi dai quadranti meridionali in Arcipelago e lungo la costa.

Mari: mossi.

Temperature: massime in aumento sui rilievi, stazionarie nelle valli e in pianura.

Domani rapido aumento della nuvolosità già dalle prime ore del mattino fino a cielo generalmente nuvoloso o localmente molto nuvoloso; possibili locali e deboli precipitazioni, più probabili sulle zone di nord ovest e costiere (deboli nevicate oltre 1200-1300 metri). Nubi in ulteriore aumento dalla tarda serata e nella notte con possibili piogge che dalla costa si estenderanno al resto della regione.

Venti: deboli variabili nell’interno. Dalla sera moderati-forti di Libeccio sulla costa centro-settentrionale e sui rilievi.

Mari: tra poco mossi e mossi con moto ondoso in aumento in serata.

Temperature: minime in aumento, ma con ancora locali deboli gelate nei fondovalle; massime in calo, in lieve aumento in montagna.

Martedì 28 molto nuvoloso o coperto fino al primo mattino con precipitazioni sparse (neve oltre 1200-1300). Rapido miglioramento già dalla mattina salvo residue deboli precipitazioni sulle zone sud-orientali.

Venti: forti da ovest nord-ovest sulla costa centro-meridionale e sui rilievi, moderati altrove.

Mari: tra molto mossi e localmente agitati.

Temperature: in sensibile aumento.

Mercoledì 29 inizialmente sereno o poco nuvoloso con aumento della nuvolosità dal tardo pomeriggio a partire dalla costa.

Venti: variabili in decisa attenuazione, tendenti a disporsi da sud in serata.

Mari: tra poco mossi e mossi.

Temperature: in calo sensibile le minime con gelate mattutine nei fondovalle dell’interno. Lieve calo anche nei valori massimi.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: