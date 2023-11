Previsioni Meteo Trentino: stasera arrivo di nuvolosità alta da Ovest

MeteoWeb

“Oggi cielo sereno con ottima visibilità fino a sera quando è previsto l’arrivo di nuvolosità alta da ovest. Giovedì sottili nubi alte al mattino, poi molto soleggiato con temperature in rapido e sensibile aumento in montagna. Venerdì in prevalenza soleggiato con temperature in calo la sera. Fine settimana in gran parte soleggiato ma freddo, con venti settentrionali forti specie in montagna“: queste le previsioni meteo di MeteoTrentino, così come riportate nel consueto bollettino.

Domani nubi alte in transito, al mattino poi sereno con ottima visibilità. Temperature minime in calo nei fondovalle, in aumento in quota, massime in ripresa. Venti dai quadranti settentrionali, deboli in valle, moderati in quota

