Previsioni Meteo Veneto: temporanea modesta rimonta della pressione

MeteoWeb

“La perturbazione che ha interessato la regione dal pomeriggio di giovedì, si sta spostando verso est, lasciando spazio ad una temporanea modesta rimonta della pressione; poi, tra la sera di sabato e il primo mattino di domenica passerà un nuovo impulso perturbato; poi pressione in aumento con tempo più stabile fino ai primi giorni della prossima settimana“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi una residua variabilità nel primo pomeriggio lascerà spazio a rasserenamenti via via più ampi e duraturi. Le temperature diurne saranno stazionarie, o in calo in montagna, rispetto a ieri e le minime, raggiunte in serata saranno in diminuzione. Venti in quota inizialmente tesi da nord-ovest, in successiva rotazione e attenuazione fino a diventare moderati da sud-ovest; in pianura moderati, a tratti tesi verso sud, in prevalenza da sud-ovest, in rotazione fino a disporsi da nord-est in serata.

Domani fino al pomeriggio poco nuvoloso, con repentino aumento della nuvolosità nel tardo pomeriggio/sera.

Precipitazioni: In prevalenza assenti, ma dal tardo pomeriggio/sera probabilità in aumento fino a alta (75-100%), per precipitazioni da sparse a diffuse, di moderata intensità, ma localmente anche a carattere di rovescio o temporale. Limite della neve intorno a 1600- 1800 m sulle Dolomiti, 1900-2100 m sulle Prealpi.

Temperature: Senza notevoli variazioni o in locale lieve diminuzione in montagna e le minime in pianura, dove le massima, invece saranno in leggero locale aumento.

Venti: In quota sud-occidentali, inizialmente moderati, in intensificazione fino a tesi/forti; nelle valli variabili. Sull’entroterra pianeggiante deboli/moderati, in prevalenza nord-orientali, variabili a cavallo delle ore centrali; sulla costa e sulla pianura meridionale variabili, in intensificazione dai settori meridionali in serata fino a moderati/tesi.

Mare: Mosso.

Domenica 5 tra la notte ed il primo mattino nuvoloso o molto nuvoloso, con nuvolosità in rapido diradamento dalla mattinata fino a lasciare il cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: Probabilità alta (75-100%) di precipitazioni diffuse fino al mattino; in seguito fenomeni in esaurimento a partire dalle zone pianeggianti; entro il pomeriggio assenti. Limite della neve intorno ai 2000-2200 m.

Temperature: In aumento, salvo locali diminuzioni delle minime in montagna.

Venti: In quota inizialmente forti da sud-ovest, poi in attenuazione fino a tesi e in rotazione fino a disporsi da nord-ovest; nelle valli variabili. In pianura, tra la notte e il primo mattino, tesi/forti dai settori meridionali lungo la costa e sulla pianura limitrofa, moderati nord-orientali sull’entroterra; dalla mattina moderati/tesi da sud-ovest.

Mare: Molto mosso fino a metà giornata, poi mosso.

Lunedì 6 sereno o poco nuvoloso per velature. Precipitazioni assenti in pianura e in prevalenza anche in montagna. Temperature in diminuzione.

Martedì 7 poco o parzialmente nuvoloso con possibili riduzioni della visibilità nelle ore più fredde in pianura e nei fondovalle. Non esclusa qualche pioggia a fine giornata. Temperature minime in aumento, massime in calo.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: