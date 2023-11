Previsioni Meteo Veneto: tempo perturbato e piogge diffuse tra giovedì e venerdì

MeteoWeb

“Mercoledì pressione in temporaneo aumento, con tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo riduzioni della visibilità nelle ore più fredde. Tra giovedì e venerdì nuovo cedimento della pressione per il passaggio di una saccatura proveniente da nord-ovest, che determinerà una fase di tempo moderatamente perturbato, con precipitazioni diffuse tra giovedì sera e primissime ore di venerdì; seguirà tempo a tratti variabile/instabile nel pomeriggio, con possibilità di locali precipitazioni, specie sui settori montani e pedemontani nord-orientali. Nel corso di sabato la saccatura tenderà a spostarsi definitivamente verso est, lasciando spazio all’ingresso di correnti in quota dai quadranti settentrionali, che si rinforzeranno nel corso della giornata, associate a probabili episodi di Foehn nei fondovalle e localmente sulla Pedemontana e pianura più occidentale; sulla regione il tempo sarà comunque stabile. Domenica permarranno condizioni di stabilità“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo sereno o poco nuvoloso, salvo probabili nuove riduzioni della visibilità dopo il tramonto, localmente in pianura e in qualche fondovalle. Temperature massime in diminuzione in montagna, stazionarie altrove. Venti in quota deboli/moderati dai quadranti occidentali, altrove deboli di direzione variabile.

Domani inizialmente sereno o poco nuvoloso per nubi alte, poi, nel corso della mattinata, tendenza ad aumento della nuvolosità a partire da ovest, fino a cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso. Nella notte fino al primo mattino saranno ancora probabili locali riduzioni della visibilità in pianura e in qualche fondovalle, localmente anche persistenti fino a parte della mattinata sulla pianura meridionale.

Precipitazioni: Fino al mattino assenti. Nel corso del pomeriggio graduale aumento della probabilità di precipitazioni a partire da ovest, con precipitazioni in prevalenza deboli, che interesseranno gran parte della regione entro sera, salvo i settori più orientali, dove potranno ancora risultare assenti. A fine giornata precipitazioni diffuse ovunque, anche moderate sui settori sud-occidentali della pianura e occidentali di Prealpi e Pedemontana. Il limite della neve sarà intorno ai 1300-1500 m sulle Prealpi, localmente 1100-1200 m sulle Dolomiti in tarda serata.

Temperature: Minime in ulteriore calo o localmente stazionarie in pianura, in aumento in quota; massime in lieve diminuzione.

Venti: In quota da sud-ovest moderati/tesi, anche forti in alta quota. In pianura deboli variabili al mattino, in seguito in prevalenza da nord-est da deboli a moderati, specie sulla costa in serata.

Mare: Calmo o poco mosso.

Venerdì 10 inizialmente cielo coperto, poi, già nel corso della mattinata, tendenza a diminuzione della nuvolosità a partire da ovest, fino a cielo temporaneamente sereno o poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio probabili locali annuvolamenti cumuliformi specie su zone montane e pedemontane, in particolare sulle zone nord/nord-orientali.

Precipitazioni: Fino alle primissime ore diffuse, poi in rapido diradamento/esaurimento a partire da ovest, con cessazione delle precipitazioni ovunque entro la mattinata. Nel pomeriggio in prevalenza assenti salvo possibili locali rovesci od occasionali temporali sui settori montani e pedemontani, specie a nord/nord-est. Limite della neve sarà intorno ai 1300-1500 m nella notte, 1500-1600 m nel pomeriggio.

Temperature: Minime stazionarie sui settori occidentali, in aumento altrove. Massime in ripresa in pianura, stazionarie o in locale diminuzione sulle zone montane.

Venti: Fino alle primissime ore da nord-est moderati nell’entroterra, moderati/tesi sulla costa, salvo temporanei ingressi di Scirocco, anche teso, specie sui settori meridionali. In seguito rotazione dei vanti da ovest che soffieranno con intensità da moderata, a tratti tesa, a debole moderata ne corso del pomeriggio. In quota fino alle prime ore moderati/tesi da sud-ovest, in successiva rapida rotazione dai quadranti settentrionali e in attenuazione.

Mare: Al mattino mosso, poi moto ondoso in attenuazione fino a calmo o poco mosso.

Sabato 11 tempo stabile con cielo in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso, salvo iniziali foschie e nebbie, in progressivo dissolvimento e in probabile ricomparsa dopo il tramonto. Faranno eccezione i settori dolomitici più settentrionali interessati da passaggi di nuvolosità di sconfinamento da nord al mattino, associata a possibili burrasche di neve. Temperature minime in calo, massime stazionarie in pianura, in ulteriore calo sulle zone montane, eccetto locali aumenti in occasione di episodi di Foehn. Probabili episodi di Foehn sulle zone pedemontane, specie occidentali e sulla pianura limitrofa e in qualche fondovalle. In quota venti moderati/tesi da nord-ovest, a tratti forti.

Domenica 12 permangono condizioni di tempo stabile, con cielo sereno o al più poco nuvoloso; probabili locali riduzioni della visibilità nelle ore più fredde in pianura e in qualche fondovalle. In pianura, durante le ore centrali, moderato rinforzo dei venti da ovest. Temperature senza notevoli variazioni in pianura, in lieve flessione in quota.

