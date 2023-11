Previsioni Meteo Veneto: neve a quote collinari, possibili fiocchi fino ai fondovalle prealpini

MeteoWeb

“Tra le primissime ore e la tarda mattinata di giovedì 30 probabili deboli nevicate fino a quote collinari (300-500 m) sulle zone montane e pedemontane, con possibili temporanei accumuli di qualche cm fino ai fondovalle prealpini. In seguito limite della neve in marcato rialzo“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Una circolazione ciclonica presente sull’Europa settentrionale tenderà a spostarsi verso il Mediterraneo, tramite una saccatura in approfondimento ad ovest. Tale configurazione da giovedì farà affluire dapprima correnti in quota umide sud-occidentali, che determineranno maggiore nuvolosità e precipitazioni anche diffuse, nevose a quote relativamente basse nella prima fase, con successivo rapido rialzo dello zero termico; venerdì probabili ancora precipitazioni ma meno diffuse, nevose oltre i 2000 m. Tra sabato e domenica seguirà il passaggio della saccatura, con cambio della circolazione e ingresso di correnti in quota da nord, e conseguente miglioramento associato ad un nuovo brusco calo termico“.

Oggi sereno o poco nuvoloso, salvo qualche modesto annuvolamento sui settori centro-meridionali, dal tardo pomeriggio tendenza ad aumento della nuvolosità, a partire dalla pianura. Precipitazioni generalmente assenti. Temperature massime in aumento in pianura, in calo in montagna. Venti in quota da sud-ovest, da moderati a tesi; in pianura in prevalenza deboli/moderati dai quadranti orientali.

Domani in prevalenza molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni: Probabilità alta (75-100%) di precipitazioni da sparse a diffuse nel corso della mattinata, in prevalenza deboli, solo a tratti moderate; sulle zone meridionali precipitazioni più discontinue. Il limite della neve sarà inizialmente a fondovalle sulle zone montane, a quote di 400/600 m sulla Pedemontana, non si esclude qualche fiocco di neve o neve mista a pioggia anche sulle zone più occidentali della pianura. Nel corso della mattinata tendenza ad aumento del limite della neve fino a 1800/2100 m sulle Prealpi, intorno ai 1000 m sulle Dolomiti, in ulteriore rialzo alla sera.

Temperature: Minime in aumento anche marcato; massime in calo in pianura, in aumento sulle zone montane.

Venti: In quota tesi/forti da sud-ovest. In pianura fino a parte della mattinata da nord-est deboli, a tratti moderati, specie sulla costa, in successiva rotazione da ovest.

Mare: In prevalenza poco mosso.

Venerdì 1° dicembre in prevalenza molto nuvoloso, salvo possibili temporanee schiarite sulla pianura meridionale al mattino.

Precipitazioni: Deboli sparse nelle primissime ore, in seguito di moderata intensità con possibili rovesci, che interesseranno maggiormente le zone prealpine, pedemontane e parte della pianura settentrionale; altrove tenderanno ad essere deboli discontinue o del tutto assenti. Verso fine giornata probabile nuova estensione delle precipitazioni su buona parte della regione. Il limite della neve sulle Dolomiti sarà oltre ai 2000 m al mattino, in calo dalla sera; sulle Prealpi probabile neve sulle cime più elevate in occasione di rovesci.

Temperature: Minime in ulteriore aumento, massime in aumento anche sensibile sui settori meridionali della pianura.

Venti: In quota tesi da sud-ovest al mattino, in successiva attenuazione e rotazione da nord-ovest. In pianura in prevalenza da nord-est deboli, a tratti moderati. Verso sera ingresso di venti dai quadranti meridionali su costa e pianura meridionale, che si rinforzeranno fino a risultare tesi, a tratti forti.

Mare: Da poco mosso a mosso.

Sabato 2 fino a metà giornata tempo instabile con nubi irregolari, a tratti consistenti, associate a precipitazioni discontinue, anche a carattere di rovescio al mattino. In seguito tendenza ad esaurimento delle precipitazioni ovunque. Limite della neve sarà intorno ai 1000 m. Temperature minime, raggiunte a fine giornata, in diminuzione, in maniera sensibile in quota; massime senza notevoli variazioni in pianura, in calo in montagna. Venti in quota dai quadranti settentrionali tesi, a tratti forti; possibili episodi di Foehn in qualche fondovalle e sulla Pedemontana.

Domenica 3 tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in ulteriore calo, con gelate diffuse anche sulla pianura interna. Venti in quota fino al mattino deboli/moderati da nord-ovest, in successiva rotazione da ovest nel corso del pomeriggio. In pianura venti dai quadranti orientali deboli, a tratti moderati; sulla costa da tesi a moderati.