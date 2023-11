“Potrebbe volerci più tempo”: il rischio di eruzione in Islanda è ancora alto, il terreno “continua a gonfiarsi”

MeteoWeb

Il rischio di un’eruzione vulcanica sulla penisola di Reykjanes in Islanda, è ancora molto alto, con la deformazione del terreno e i terremoti che continuano lungo il dicco di magma, un tunnel sotterraneo quasi verticale che va da una camera magmatica verso la superficie terrestre. Il dicco di magma lungo 15 km si trova tra Sundhnuk, a Nord/Est, fino alla città di Grindavik e nel mare. Si è formato dopo che migliaia di terremoti hanno colpito la regione ad ottobre e novembre.

Il 10 novembre, i residenti di Grindavík sono stati evacuati e le autorità hanno prospettato un’eruzione imminente, potenzialmente entro pochi giorni. Da allora, l’attività sismica è proseguita con più di 1.000 terremoti che hanno colpito l’area quasi tutti i giorni. Anche la deformazione del terreno prosegue e sono apparse enormi voragini a Grindavik, mentre dallo scorso fine settimana è stato registrato anche un significativo sollevamento attorno alla centrale elettrica di Svartsengi e al resort Blue Lagoon.

“Il movimento iniziale del terreno sopra il dicco era verso il basso, non verso l’alto,” ha spiegato a Live Science Jaime Toro, professore di geologia strutturale e tettonica alla West Virginia University. “La pressione del dicco ha creato la spaccatura e il magma che si è alzato ha creato un deficit di volume“.

Secondo una dichiarazione dell’Icelandic Met Office (IMO), l’area in cui è più probabile che appaia una fessura – il punto in cui il magma sfonda la superficie terrestre – è Hagafell, a circa 2 km a Nord/Est di Grindavik. Negli ultimi giorni, l’attività sismica è leggermente diminuita e la deformazione sembra essere rallentata. In un’intervista con mbl.is, Benedikt Gunnar Ófeigsson, esperto dell’IMO, ha affermato che il rischio di eruzione potrebbe lentamente diminuire. “Se osserviamo le condizioni nel tunnel del magma, forse la probabilità di un’eruzione sta lentamente diminuendo,” ha dichiarato. “E’ però troppo presto per escludere questa possibilità“. L’attività nel sistema magmatico dovrebbe cessare affinché il rischio di eruzione possa scendere, e così non è.

“Non penso che il rischio di un’eruzione stia iniziando a diminuire,” ha dichiarato a Live Science Dave McGarvie, vulcanologo dell’Università di Lancaster nel Regno Unito. “In effetti, i dati GPS mostrano che la superficie del terreno in prossimità della frattura continua a gonfiarsi, il che è probabilmente causato dal continuo posizionamento del magma a profondità basse. Inoltre, centinaia di terremoti si verificano ancora ogni giorno“. “Ci vorranno diverse settimane, almeno, prima che si possa dire che un’eruzione è improbabile“.

Anche Edward W. Marshall, ricercatore presso il Centro vulcanologico nordico dell’Università dell’Islanda, ha affermato che il rischio di eruzione è ancora elevato. “Se non succede nulla e il sistema magmatico diventa sismicamente silenzioso e non c’è deformazione del terreno, allora i modelli termici prevedono che anche i condotti magmatici larghi (ad esempio 1 metro) diventeranno solidi nel giro di giorni o settimane,” ha spiegato a Live Science. “Tuttavia, ci sono ancora terremoti e deformazioni del terreno“.

Le precedenti eruzioni nella regione mostrano che ci sono ulteriori complicazioni nel prevedere se potrebbe verificarsi un’eruzione. Quando il vicino vulcano Fagradalsfjall eruttò nel 2021 – per la prima volta in circa 800 anni – l’attività sismica si fermò appena prima che emergesse una fessura. Sono trascorse 3 settimane tra la formazione e l’eruzione del dicco durante questo evento.

“A Grindavik sono trascorse meno di due settimane dall’iniezione del dicco,” ha sottolineato Marshall. “Quindi potrebbe volerci più tempo. Il punto è che lo scenario più breve possibile in cui un’eruzione sarebbe definita ‘improbabile’ è tra una settimana o due. Ma penso che più probabilmente questo episodio durerà più a lungo“.