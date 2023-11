Rischio eruzione in Islanda, l’Ambasciata d’Italia: “evitare la zona di Grindavik”

MeteoWeb

A causa del rischio di eruzione vulcanica nella Penisola di Reykjanes, nel sud-ovest dell’Islanda, l’Ambasciata d’Italia in Norvegia e Islanda raccomanda di evitare la zona in questione. L’Ambasciata rende noto che è stata evacuata per il pericolo di una eruzione vulcanica di grande potenza la zona di Grindavik, comune della regione di SuÐurnes. L’allerta riguarda Svartsengi, un sistema vulcanico situato sulla penisola di Reykjanes, a nord del villaggio di pescatori di Grindavík. Le strade per raggiungere il sito dell’eruzione sono chiuse e si raccomanda di rispetta le chiusure.