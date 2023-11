Rischio eruzione: l’Islanda intende sommergere d’acqua la lava per frenare la distruzione

MeteoWeb

L’Islanda rimane con il fiato sospeso per il rischio di un’eruzione vulcanica nella Penisola di Reykjanes, nel sud-ovest del Paese. La cittadina di 4.000 abitanti di Grindavik è stata evacuata l’11 novembre dopo centinaia di terremoti causati dai movimenti del magma sotto la crosta terrestre, ritenuti segni precursori di un’eruzione vulcanica. Ora le autorità di Protezione Civile islandesi ed esperti europei stanno valutando la possibilità di inondare d’acqua la lava prodotta da un’eventuale eruzione, per raffreddarla e proteggere così la cittadina di Grindavik.

Le autorità di Protezione Civile e gli esperti europei valuteranno la possibilità di “utilizzare un grande volume d’acqua per raffreddare la lava e proteggere la città di Grindavik e importanti infrastrutture“, ha affermato Vidir Reynisson, responsabile della Protezione Civile e della gestione delle emergenze in Islanda durante una conferenza stampa. Grindavik si trova vicino alla centrale geotermica di Svartsengi, il principale fornitore di elettricità e acqua per i 30.000 abitanti della penisola, e importante serbatoio di acqua dolce. La città è anche vicina alla Laguna Blu, sito turistico famoso per le sue terme geotermiche, che è stato chiuso per precauzione.

“Stiamo ricevendo assistenza da un meccanismo di Protezione Civile, è la Cooperazione europea in materia di Protezione Civile, e una squadra di valutazione tecnica arriverà in Islanda questa sera o domani mattina. Ci aiuteranno a valutare la possibilità di utilizzare un pompaggio a forte intensità per raffreddare la lava al fine di proteggere la città di Grindavik e le infrastrutture importanti“, ha detto Reynisson. “Ciò è stato fatto 50 anni fa nelle isole di Westman, con dei buoni risultati. Esaminiamo pertanto i nostri equipaggiamenti e gli esperti ci aiuteranno in questo campo. Una squadra verrà per stabilire se ciò sarà possibile con il materiale che abbiamo a disposizione“, ha aggiunto.

Non sarebbe dunque la prima volta che si fa ricorso all’acqua per frenare i fiumi di lava. Nel 1973, una fessura si aprì a 150 metri dal centro della città dell’isola di Heimaey, sorprendendo i residenti all’alba. Grazie a quell’espediente, la Protezione Civile fu in grado di rallentare e controllare il movimento della lava.

Trovandosi a cavallo della dorsale medio-atlantica, una fessura sul fondo dell’oceano che separa le placche tettoniche euroasiatica e nordamericana, l’Islanda ha 33 sistemi vulcanici, il maggior numero in Europa, e sperimenta eruzioni in media ogni quattro o cinque anni. Tre eruzioni hanno avuto luogo vicino al Fagradalsfjall, sulla Penisola di Reykjanes, nel marzo 2021, agosto 2022 e luglio 2023.