Rischio eruzione in Islanda, chiare evidenze di sollevamento a Svartsengi: la zona di pericolo si espande

Dalla mezzanotte di oggi nella regione dell’intrusione di magma nella Penisola di Reykjanes, nel sud-ovest dell’Islanda, sono stati rilevati oltre 700 terremoti, il più grande dei quali è stato di magnitudo 2.7 con epicentro vicino a Hagafell. Negli ultimi giorni, nell’area sono stati misurati tra i 1500 e i 1800 terremoti giornalieri, con l’evento maggiore (magnitudo 3) registrato venerdì 17 novembre. Lo rende noto l’Icelandic Meteorological Office (IMO) nel suo ultimo aggiornamento sul rischio di eruzione vulcanica in Islanda.

Sulla base delle immagini radar del 18 e 19 novembre 2023, l’ultimo interferogramma dell’intrusione di magma e dell’area circostante mostra un significativo sollevamento della crosta nelle vicinanze di Svartsengi, spiega l’IMO. L’ampio segnale di sollevamento visibile in arancione/rosso nella mappa intorno a Svartsengi è indicativo di un’inflazione profonda (> 5km) in atto. Il rapido e continuo sollevamento vicino a Svartsengi si sta verificando nella stessa area in cui è stato misurato il sollevamento prima dell’intrusione di magma formatasi il 10 novembre.

I modelli geodetici derivati dalle immagini satellitari mostrano che il sollevamento nell’area di Svartsengi è considerevolmente più veloce di prima. Generalmente, quando si forma un’intrusione di magma, la subsidenza avviene al di sopra della linea centrale dell’intrusione, come visto a Grindavík, con segni di sollevamento del terreno distinguibili adiacenti all’intrusione. Il sollevamento della crosta nella regione di Svartsengi dovuto al magma che si accumula in profondità è stato misurabile da quando l’intrusione ha iniziato a formarsi il 10 novembre. Inizialmente, il segno del sollevamento era influenzato dalla formazione dell’intrusione, ma ora è evidente la dominanza della ricarica del magma profondo, spiega l’IMO.

Il chiaro segno del sollevamento della crosta nella regione di Svartsengi non cambia la probabilità di un’eruzione dovuta all’intrusione di magma. Ciò si basa, tra l’altro, sul fatto che la crosta terrestre sopra l’intrusione di magma è molto più debole della crosta sopra la regione di sollevamento vicino a Svartsengi. Finché non c’è una sismicità significativa nella regione di Svartsengi, non c’è un’alta probabilità di un’eruzione in questo luogo. Inoltre, un’eruzione è ancora ritenuta più probabile a causa dell’intrusione, in particolare se si verifica un improvviso e grande afflusso di magma nell’intrusione.

Sulla base dei nuovi dati, l’IMO ha aggiornato la mappa di valutazione del pericolo per l’area intorno a Grindavík e Svartsengi. La mappa definisce tre zone di pericolo:

nella zona di pericolo A esiste il pericolo di terremoti.

esiste il pericolo di terremoti. Nella zona di pericolo B esiste il rischio dovuto a eruzioni vulcaniche (inclusa apertura di fessure senza preavviso, apertura di eruzioni con breve preavviso, colate di lava e contaminazione di gas pericolosi).

esiste il rischio dovuto a eruzioni vulcaniche (inclusa apertura di fessure senza preavviso, apertura di eruzioni con breve preavviso, colate di lava e contaminazione di gas pericolosi). Nella zona di pericolo C, il rischio di eruzioni vulcaniche è maggiore, come nella zona di pericolo B, però c’è una maggiore probabilità di eruzione e una maggiore probabilità di contaminazione di gas pericolosi.

L’IMO sottolinea che la situazione potrebbe cambiare improvvisamente con poco preavviso. L’Ufficio meteorologico islandese, in stretta collaborazione con esperti dell’Università dell’Islanda, continuerà a monitorare da vicino l’area, con l’obiettivo di interpretare e valutare continuamente tutte le osservazioni di monitoraggio disponibili.