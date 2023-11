Paura a Roma: albero cade su auto in sosta

MeteoWeb

Ancora crolli di alberi a Roma dopo la tragica giornata di sabato 25 novembre, quando hanno provocato una vittima e diversi feriti. Oggi un albero è caduto su un’auto parcheggiata in via delle Mura Gianicolensi, danneggiando anche il muro all’altezza del civico 4. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia locale. Il tratto di strada è stato chiuso al traffico. E proprio in quel quadrante della città sabato mattina un albero è caduto in via di Donna Olimpia, uccidendo un’anziana che camminava in strada con il figlio.