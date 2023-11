Allerta Meteo Toscana: domani scuole chiuse a Livorno

MeteoWeb

Scuole chiuse domani, venerdì 10 novembre, a Livorno. Il bollettino odierno del Centro funzionale meteo della Protezione Civile regionale conferma per Livorno e Gorgona l’allerta arancione per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, in vigore dalle ore 16 di oggi, giovedì 9 novembre, fino alle ore 14 di domani, venerdì 10 novembre. Successivamente, per quanto riguarda il rischio idrogeologico/idraulico, la situazione di criticità proseguirà in codice giallo, fino alla mezzanotte.

A Livorno e Gorgona sarà inoltre in vigore, dalle ore 16 di oggi, giovedì 9 novembre, fino alle ore 6 di domani, venerdì 10 novembre, il codice giallo per possibili forti temporali, a causa di una nuova perturbazione atlantica in arrivo. Un altro codice giallo, per rischio di forti raffiche di vento e mareggiate, riguarderà Livorno e Gorgona domani, venerdì 10 novembre, dalle ore 10 fino alla mezzanotte.

L’Amministrazione comunale ha stabilito la chiusura dalle ore 15.30 di oggi, giovedì 9 novembre, e per tutta la durata dell’allerta arancione, quindi fino alle ore 14.00 di domani, venerdì 10 novembre, di tutti i servizi educativo-scolastici pubblici e privati, dei centri ludotecari comunali, dei centri diurni, dei parchi, dei cimiteri, del campo scuola, del canile comunale.

“L’allerta di questi due giorni – dichiara il sindaco Salvetti – aveva delle caratteristiche di fascia oraria particolari. Nella giornata di oggi, giovedì, siamo riusciti a gestire le scuole aperte perché non si rientrava nella fascia oraria dell’allerta arancione, e abbiamo aspettato fino alla pubblicazione del bollettino regionale di conferma o meno della situazione prima di procedere con la chiusura del venerdì. Questo per fare il possibile per intrecciare questo tipo di allerte con il diritto allo studio”.

