Il misterioso aereo X-37B della Space Force è pronto per il lancio, stavolta con il Falcon Heavy di SpaceX

Il misterioso velivolo X-37B della US Space Force è pronto per il lancio a bordo di un razzo SpaceX. Il veicolo spaziale riutilizzabile verrà lanciato a bordo di un Falcon Heavy dal Kennedy Space Center della NASA in Florida il 7 dicembre per la sua 7ª missione complessiva, designata USSF-52.

L’X-37B verrà lanciato per la prima volta con un Falcon Heavy, secondo quanto riporta la Space Force. Si sa poco sulle capacità e sulle operazioni dell’aereo spaziale, ma la Space Force afferma che la missione seguirà i voli precedenti che hanno utilizzato l’X-37B come banco di prova per lanciare payload sperimentali e riportarli sulla Terra. “Siamo entusiasti di espandere la portata delle capacità dell’X-37B riutilizzabile, utilizzando il modulo di servizio collaudato in volo e il razzo Falcon Heavy per effettuare molteplici esperimenti all’avanguardia per il Dipartimento dell’Aeronautica Militare e i suoi partner,” ha affermato il Tenente Col. Joseph Fritschen, direttore del programma X-37B.

Non è noto il motivo per cui l’X-37B venga lanciato a bordo di un Falcon Heavy per la missione USSF-52. Cinque delle precedenti missioni dell’aereo spaziale sono state lanciate con razzi Atlas V della United Launch Alliance, mentre la 5ª missione, USA-277, è decollata con il Falcon 9 di SpaceX. Un tale cambiamento potrebbe suggerire che l’aereo spaziale stia trasportando payload più pesanti o abbia una nuova configurazione hardware. Finora, la Space Force ha affermato solo che la missione “espanderà la conoscenza dell’ambiente spaziale da parte della United States Space Force sperimentando le future tecnologie di consapevolezza del dominio spaziale“. Tuttavia, la dichiarazione della Space Force aggiunge che la missione trasporterà un esperimento della NASA noto come Seeds-2 che testerà gli effetti che le radiazioni spaziali hanno sui semi delle piante durante un volo spaziale di lunga durata.

L’X-37B è stato costruito da Boeing e ha effettuato il suo primo volo nel 2010. Il volo precedente ha visto l’aereo spaziale trascorrere 908 giorni in orbita prima di atterrare al Kennedy Space Center il 12 novembre 2022.