Starliner: si punta ad aprile 2024 per il primo volo con equipaggio del “taxi spaziale” di Boeing

Il veicolo spaziale Starliner, il “taxi spaziale” di Boeing, dovrebbe effettuare il suo primo volo con equipaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale nel mese di aprile 2024. La data prescelta per il lancio è il 14, con opzioni di backup 15 e il 18 dello stesso mese. Dopo diversi ritardi, considerando che il volo con equipaggio inizialmente era previsto per dicembre 2022, l’obiettivo è risolvere gli ultimi problemi tecnici entro marzo 2024.

Tra questi problemi, il test del nuovo sistema di paracadute, inizialmente pianificato entro la fine di novembre 2023, è stato posticipato all’inizio del nuovo anno. Nel frattempo, i lavori per la rimozione del nastro adesivo utilizzato per avvolgere i cablaggi, che è risultato essere infiammabile in alcune condizioni, sono quasi completati.

Starliner ha già affrontato due test di volo senza equipaggio: il primo, condotto a dicembre 2019, ha rivelato diverse problematiche tecniche impedendo il raggiungimento della Stazione Spaziale; il secondo, invece, è stato un successo, con l’aggancio alla ISS il 21 maggio 2022, dove ha trascorso 4 giorni prima di fare ritorno sulla Terra.

L’obiettivo del prossimo volo con equipaggio è dimostrare la capacità di Starliner e del razzo Atlas V della United Launch Alliance di trasportare in modo sicuro astronauti da e verso la ISS. Gli astronauti della NASA, Barry Wilmore e Suni Williams, saranno i protagonisti di questa missione cruciale. Se tutto andrà secondo i piani e la missione avrà successo, la NASA procederà con il processo finale di certificazione per i voli regolari di rotazione dell’equipaggio.

Boeing sta attualmente lavorando per completare tutte le verifiche e ottenere le certificazioni necessarie entro marzo 2024. Tuttavia, la data di lancio di prova potrebbe subire variazioni per motivi esterni, come la disponibilità di un sito di attracco libero sulla Stazione Spaziale. Nel frattempo, gli astronauti continuano il loro addestramento e il razzo Atlas V è già posizionato presso la base spaziale di Cape Canaveral, pronto per essere integrato con Starliner dopo gli ultimi test.